De Guindos tendrá que explicar el caso Soria en un Pleno del Congreso

La Junta de Portavoces del Congreso, con el apoyo de la mayoría de los grupos salvo el PP, ha acordado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, comparezca para explicar el nombramiento y renuncia de José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial en un pleno extraordinario, para el que aún no hay fecha.



La fecha de la comparecencia de De Guindos deberá fijarla ahora la Mesa del Congreso, que está semana aprobó el calendario de plenos ordinarios de los próximos meses sin contemplar ninguna sesión plenaria extraordinaria.



No obstante, PSOE y Unidos Podemos han logrado sacar adelante en la Junta de Portavoces su petición para que De Guindos comparezca en un pleno urgente y no en la Comisión de Economía, como había solicitado el ministro. Solicitud que ha contado con el apoyo de Ciudadanos y otros partidos como el PNV, ERC y Partido Demócrata Catalán, que representa al grupo Mixto, según fuentes parlamentarias.