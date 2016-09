De Guindos niega que el nombramiento de José Manuel Soria sea político

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha reconocido hoy que el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial para el que el Gobierno postuló al exministro José Manuel Soria es de "designación discrecional", pero al mismo tiempo ha negado que se trate de un nombramiento político.



En su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, el ministro ha asegurado que se trata de un nombramiento de carácter técnico, aunque ha confirmado que la elección de un candidato para este puesto no se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público ni por las normas administrativas españolas.



Ha confirmado que el puesto no se somete a concurso entre el funcionariado, en contra de lo que explicó inicialmente el Gobierno cuando se publicó la designación de Soria.



No obstante, ha recalcado que en los últimos 30 años solo funcionarios -en concreto, Técnicos Comerciales del Estado- han accedido a los puestos que por turno le corresponde a España en las Instituciones Financieras Internacionales (IFI).



Según ha explicado, la designación es técnica, "no requiere de la participación del Gobierno" y se somete a la concurrencia del cuerpo de funcionarios que tradicionalmente ha ocupado estos puestos.



"El procedimiento goza de transparencia y concurrencia", ha insistido el ministro, que ha hecho hincapié en numerosas ocasiones durante su intervención en que el puesto para el que fue nominado Soria no es de "naturaleza política" y nunca ha sido ocupado por un político.

"Es el perfil más adecuado"

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, De Guindos ha insistido en que Soria "no estaba inhabilitado, ni investigado judicialmente" y respondía al código de conducta que marca el BM.



El ministro de Economía ha dicho que junto a Soria había otros candidatos, pero "ninguno con el perfil en la medida que tenía Soria" y ha señalado que el Gobierno en funciones tuvo que pedir la renuncia del exministro por el impacto mediático que había tenido su designación y el actual contexto político.



"No era un puesto de naturaleza política y tradicionalmente ha sido optado entre los funcionarios", ha reiterado, al tiempo que ha señalado que la decisión de proponer a Soria resultaba adecuada y gozaba de transparencia ya que en los últimos 30 años era una plaza en la que concurrían funcionarios.