De Guindos explicará el 'caso Soria' en la Comisión de Economía

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha sido citado mañana a las 18:00 horas para dar explicaciones en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados del "caso Soria", según ha apoyado hoy por mayoría el PP y Ciudadanos.



Tras la constitución esta tarde de la Comisión de Economía, la Mesa y Portavoces ha decidido citar a De Guindos con el fin de que informe "cuanto antes" de la designación del exministro José Manuel Soria al cargo de director ejecutivo del Banco Mundial y de su renuncia unos días después.



La aprobación de esta comparecencia se produce con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos, mientras que el grupo socialista ha votado en contra y ha criticado que De Guindos no haya sido convocado a un pleno urgente en el Congreso por este asunto.



El presidente de la Comisión de Economía, Arturo García-Tizón, ha explicado que durante la reunión informal de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios se ha reunido posteriormente la Mesa para aprobar la comparecencia de Luis De Guindos mañana a las 18:00 horas, aunque inicialmente se había informado que su comparecencia iba a ser a las 16.30 horas.



En esta comisión se tratarán las dos peticiones de comparecencia del PSOE para explicar la evolución del déficit público y del PP para hablar de la designación de Soria así como la petición propia hecha por el ministro de Economía.



El portavoz parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Economía, Toni Roldán, ha lamentado que el PSOE y Unidos Podemos hayan criticado la petición de comparecencia mañana y ha justificado su voto a favor de la comparecencia en que "lo importante es dar explicaciones" ya que existía el "riesgo" de que De Guindos acabara por no venir ni a pleno ni a comisión.



"Dadas las limitaciones que impone el Gobierno para que la Cámara ejerza su poder democrático, la alternativa era votar a favor para que De Guindos venga a dar explicaciones en comisión no sólo sobre cuestión presupuestaria, sino también sobre el 'caso Soria'", ha subrayado.