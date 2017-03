El Gobierno Vasco "rechaza abiertamente" los contenidos del programa de ETB

El Gobierno vasco ha pedido a la televisión pública vasca (ETB) que retire el programa de humor "Euskalduna naiz, eta zu" (Soy vasco, y tú...) en el que se insulta a los españoles y que "tome las medidas necesarias" para no volver a emitir producciones con contenido "potencialmente ofensivo".



En declaraciones a los medios de comunicación durante la conmemoración en Bermeo (Bizkaia) del 80 aniversario de la Batalla de Matxitxako, el portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka, ha explicado que el Gobierno vasco "rechaza abiertamente" ese espacio. También ha indicado que, tras la petición del Ejecutivo vasco, ETB ha retirado ya el programa de su programación y de su página web.



Erkoreka ha reconocido que se trata de una emisión "de humor", que "probablemente" no ha sido creada para "ofender a nadie", pero ha precisado que "es cierto que algunos de sus contenidos pueden herir sensibilidades y están resultando ofensivos para mucha gente".



Ha destacado que se ofende no sólo a personas que viven en España, sino también a "mucha gente que vive en Euskadi y que comparte ese sentimiento de identidad española". "Es un programa cuyo contenido no sólo no comparte el Gobierno vasco, sino que rechaza abiertamente", ha manifestado el también consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno.



El programa "Euskalduna naiz, eta zu" ("Soy vasco, y tú..."), que fue emitido el 8 de febrero, comienza con una pregunta: "¿Cómo son los españoles? y a continuación se afirma que a los "euskaldunes" les viene a la cabeza "cuatro prototipos: facha, paleto, 'choni' y progre" anclado en el mayo del 68.



Después aparecen varios invitados, como deportistas, actores o miembros de colectivos sociales, que hacen afirmaciones como que para ellos "España es traumática", la asocian a "opresión" y uno de ellos cita que vio en internet que se eligió este nombre para el país porque el de Mongolia "ya estaba cogido".