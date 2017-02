El Gobierno prorrogará la moratoria antidesahucios

El ministro ha respondido así en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la diputada del grupo socialista María del Mar Rominguera, que le ha preguntado por la intención del Ejecutivo de prorrogar el plazo de suspensión de desahucios de viviendas para las familias más vulnerables.

De Guindos ha señalado que el Ejecutivo ha protegido a las personas que más han sufrido la crisis económica y ha recordado el Código de Buenas Prácticas bancario y el Fondo Social de Viviendas aprobado por el Ejecutivo, que ha favorecido a más de 76.000 familias vulnerables. Ha dicho que el Ejecutivo está dispuesto a continuar con dichas actuaciones porque tienen un efecto "positivo", aunque ha recordado que las últimas estadísticas indican que los alzamientos de primeras viviendas han caído en el entorno del 30%, "y esto tiene que ver con la recuperación económica".

De Guindos ha insistido en que la creación de empleo es lo que confirmará la mejora económica, ya que "no sólo se trata de establecer medidas paliativas, aunque también sean importantes". "Si en España el empleo mejora, si cada vez hay más posibilidades, si vemos cada vez que el precio de la vivienda no se derrumba, veremos como la situación de los desahucios será cada vez más marginal", ha señalado.

Por su parte, la diputada socialista ha valorado que el Ejecutivo prorrogue la moratoria antidesahucios, que vence en mayo de este año después de que el grupo parlamentario del PSOE registrara una proposición no de Ley sobre la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

El PSOE ha pedido que se prorrogue la moratoria transcurridos ya cuatro años desde su entrada en vigor, aunque De Guindos no ha especificado cuál será el plazo de la prorroga. Rominguera ha aludido a la "angustia" que todavía están sufriendo muchas familias que ha sido consecuencia de una burbuja inmobiliaria que no han provocado. "Debemos acabar con la tortura de no saber qué les pasará a estas familias a partir del 15 de mayo", ha dicho.