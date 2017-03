El Gobierno presenta los Presupuestos esta semana mientras apura la búsqueda de apoyos

El Gobierno ultima los Presupuestos Generales del Estado de 2017 esta semana, antes de ser aprobados el viernes por el Consejo de Ministros, a la vez que apura las negociaciones políticas con Ciudadanos, el PNV y las formaciones canarias.



Las cuentas públicas de este año se presentarán en el Congreso de los Diputados, previsiblemente, el martes 4 de abril, seis meses después de la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tras haber validado las Cortes un techo de gasto, que este año asciende a 118.337 millones de euros.



El límite de gasto no financiero para 2017 fue apoyado por la mayoría parlamentaria y es la base con la que el Ejecutivo ha elaborado unos presupuestos que contendrán un mayor nivel de ingresos gracias a las modificación el Impuesto de Sociedades y a las subidas de los gravámenes del alcohol y del tabaco, que ayudarán a aumentar la recaudación en 4.800 millones de euros.



Estas cuentas incluirán una revisión del último cuadro macroeconómico presentado en diciembre que bajará la actual tasa de paro, prevista en el 17,6%, y mejorará la aportación exterior y el nivel de creación de empleo, y que el Gobierno había situado en unos 400.000 nuevos empleos anuales.



El crecimiento del PIB para 2017 se mantendrá en el 2,5%, aunque Rajoy ya ha dicho que será "como mínimo", mientras que para 2018 y 2019 se baraja un aumento de la economía del 2,4%. Además, incluirán una Oferta Pública de Empleo superior al 10% en Sanidad, Educación y Justicia, con el fin de reducir la interinidad y una subida del 8 % del salario mínimo interprofesional, así como un incremento del 3% de las bases máximas de cotización.



El techo de gasto de 2017 es similar al de 2016 debido a la disminución de los gastos no financieros derivada de la caída del gasto por el pago de prestaciones y por los intereses vinculados a la deuda.



Las cuentas de este año estarán muy negociadas, ya que contemplan algunos de los puntos pactados con Ciudadanos en el acuerdo de investidura, como los 3.850 millones que exige la formación naranja para políticas sociales y de empleo.



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valoró la semana pasada el compromiso del Gobierno de incluir estas partidas y se mostró convencido de que no habrá subida de impuestos.



No obstante, el Gobierno apurará estos días, probablemente, los contactos con Ciudadanos, PNV y las formaciones canarias (CC y Nueva Canarias) con el fin de superar el primer trámite parlamentario de los presupuestos, el de totalidad. Y es que tras aprobarse las cuentas el 31 de marzo, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tiene previsto presentarlas al Congreso el 4 de abril.



Según el calendario provisional que maneja Hacienda, las comparecencias de los altos cargos de los ministerios y de las entidades públicas en el Congreso para explicar sus presupuestos serán entre el 24 y el 27 de abril.



El debate de totalidad no llegará hasta el 3 y el 4 de mayo, que será cuando el Gobierno tenga que levantar los vetos que con toda probabilidad presentarán PSOE, Unidos Podemos y ERC, entre otras formaciones. El apoyo del PNV al PP en esta votación se da casi por descontado, al igual que el de CC. Nueva Canarias podría votar en contra de las enmiendas a la totalidad o abstenerse, aunque un empate de votos también le serviría al PP para derrotar los vetos, ya que éstos decaerían.



Fuentes de Hacienda han señalado en varias ocasiones que buscan tener el mayor apoyo parlamentario, por lo que las negociaciones, fundamentalmente con el PSOE, se intensificarán durante el debate de enmiendas parciales.



El objetivo es que en el debate del dictamen final de los presupuestos que podría tener lugar en el pleno del Congreso la semana del 22 al 25 de mayo, las cuentas salgan muy respaldadas antes de pasar al Senado.