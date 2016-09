El Gobierno en funciones seguirá sin el control del Congreso

El recurso que el Congreso planteó al Tribunal Constitucional para que el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de estar en funciones, deba someterse al control del Parlamento, algo que no sucede ahora, no se resolverá de manera inminente e incluso podría demorarse varios meses.



De este modo, la situación actual se mantendrá y, en caso de formarse Gobierno o de haber terceras elecciones, el asunto podría resolverse por la vía de los hechos antes de que el Constitucional resuelva, han informado fuentes jurídicas cercanas al caso.



Las mismas fuentes han señalado que se trata de un asunto que requiere un profundo estudio, ya que sentará precedente sobre una materia que afecta al núcleo mismo del funcionamiento institucional del país, y que si bien será resuelto antes de que transcurra el plazo habitual para estos recursos, de uno a dos años, es muy improbable que el fallo vea la luz de modo inminente.



El pasado mes de junio el Constitucional admitía a trámite el conflicto de atribuciones contra el Gobierno que presentó el Congreso ante la negativa del ejecutivo a someterse al control parlamentario por estar en funciones -al no haberse constituido Gobierno tras la celebración de elecciones-.



El pleno del Congreso aprobó el pasado mes de abril por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) el citado conflicto.



La iniciativa, presentada de forma conjunta por todos los grupos salvo el PP, se produjo a raíz de que dos ministros no acudieran a sendas comparecencias en comisión a las que estaban convocados.



Los miembros del ejecutivo entendieron que no tenían la obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no les había dado su confianza.



Las fuentes citadas han confirmado que el TC debe resolver varios trámites sobre este asunto, entre ellos dos pruebas que ha planteado la Abogacía del Estado, es decir, el propio Gobierno.



Se trata, por un lado, de una prueba documental de las comunicaciones habidas entre Congreso y Gobierno durante la anterior legislatura, cuando se produjeron los antecedentes del recurso que presentó un Congreso entonces presidido por el socialista Patxi López.



Y, por otro, una recopilación de los antecedentes habidos en este asunto, ocurridos en un breve período de 1996 cuando José María Aznar tardó en formar gobierno hasta que sumó mayoría suficiente.



Una vez terminados los trámites previos se entrará en el fondo del asunto, que reúne la suficiente complejidad e importancia como para que el ponente del caso, Santiago Martínez Vares, y el propio TC, necesiten de un período posiblemente de varios meses, dicen la fuentes.