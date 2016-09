El Gobierno dice que las explicaciones de De Guindos sobre Soria son suficientes

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, considera suficientes las explicaciones que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso sobre el caso Soria y ha recordado que se trata de un nombramiento "que no se ha producido".



En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría, ha dado por zanjada la comparecencia de De Guindos en la Cámara Baja, y ha afirmado que "ya se ha cumplido con la obligación de dar explicaciones".



El próximo 27 de septiembre el Congreso de los Diputados celebrará un pleno ordinario con el único punto del día de la comparecencia de De Guindos para volver a informar del nombramiento y renuncia de José Manuel Soria al cargo de director ejecutivo del Banco Mundial.



Sin embargo, el Ejecutivo en funciones ha enviado una carta al Parlamento para argumentar que el ministro de Economía está en funciones y no se puede someter al control parlamentario de un pleno.



"Cada uno que haga el discurso que crea conveniente, pero le recuerdo que el ministro ya ha ido a la Cámara a explicarlo y que el nombramiento no se ha producido", ha dicho, tras reafirmar que "se ha tomado la decisión oportuna" con la comparecencia de De Guindos esta semana en la Comisión de Economía.