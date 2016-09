El Gobierno descarta que De Guindos comparezca ante el Pleno del Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado hoy que el ministro Luis de Guindos no explicará en pleno el caso de José Manuel Soria porque, al igual que en la pasada legislatura, el Ejecutivo cree que como está en funciones no puede someterse al control del Parlamento.



En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha dejado claro que el ministro de Economía comparecerá en la Comisión de Economía a petición propia para hablar de asuntos de su departamento y que, en esa sesión, informará de todo lo que le pregunten los diputados, incluido el nombramiento de José Manuel Soria para un cargo del Banco Mundial, que el exministro rechazó después.



Sáenz de Santamaría ha argumentado que el Gobierno mantiene el mismo criterio que en la pasada legislatura y ha recordado que el asunto está en el Tribunal Constitucional, que es el que debe decidir si un Ejecutivo en funciones tiene que someterse al control de las Cortes pese a no tener su confianza.