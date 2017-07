El Gobierno y C's pactan bajar el IRPF para sacar el techo de gasto

El Gobierno ha modificado, dos días después de presentarlos, los objetivos de déficit de 2018 y 2019 para subir una décima el de las comunidades autónomas, al tiempo que ha cerrado con Ciudadanos un principio de acuerdo para bajar el IRPF el año que viene, todo en aras de sacar adelante el techo de gasto.



El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comunicado este miércoles que se "retira" el acuerdo de techo de gasto presentado el lunes en un Consejo de Ministros extraordinario y se propone uno nuevo "fruto de las negociaciones políticas".



En él se eleva una décima, hasta el 0,4 % del PIB, el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2018 y otra décima el de 2019, hasta el 0,1 % del PIB, aplazando el equilibrio en sus cuentas a 2020. Esta décima supone un margen adicional de unos 1.000 millones cada año para las regiones, que darán luz verde al cambio en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el viernes por la mañana. Después, se aprobará en el Consejo de Ministros para que la semana que viene se vote en el Pleno del Congreso. "Estoy convencido de que la propuesta será bien acogida por las comunidades autónomas y por tanto (en el CPFF) habrá una votación clara a favor", ha afirmado Montoro en un almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte.



Montoro ha explicado que el cambio es "fruto de las negociaciones políticas" con vistas a la convalidación de la subida del 1,3 % del techo de gasto para 2018, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales, y ha invitado al PSOE a unirse a esas negociaciones de las que, hasta ahora, no forman parte. "Tengo que invitarles a que entren, llamarles para que apoyen (...) Ojalá se sumen", ha afirmado.



La modificación para las autonomías no implicará cambios en los objetivos del conjunto de las administraciones públicas que se mantendrán en el 2,2 % del PIB para 2018, el 1,3 % para 2019 y el 0,5 % para 2020. La décima de más para las CCAA saldrá de la Seguridad Social, que reducirá su meta al 1,1 % del PIB en 2018 y al 0,9 % en 2019.



Junto a esta modificación, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha avanzado este miércoles un principio de acuerdo con Hacienda para bajar el IRPF en 2018 por un valor cercano a los 2.000 millones, con el fin de que haya un "alivio fiscal" a las rentas más desfavorecidas, vulnerables y con menores ingresos.



Montoro ha explicado que esa rebaja aún se está diseñando y que podría consistir en una bajada de tipos solo para las rentas más bajas, que se acompañaría de un aumento de "determinadas" deducciones de la cuota. También se baraja la posibilidad de subir el mínimo no sujeto a retención de IRPF, que es de 12.000 euros.



Pero junto a estas concesiones en las negociaciones, Montoro ha querido dejar claro que la prioridad sigue siendo el cumplimiento de los objetivos de déficit, ha criticado que haya mucha gente en "el batallón" del gasto y ha dicho que el papel del Gobierno es frenarlos.



"Ministro, que tenemos muchas ganas de gastar, pero yo estoy aquí para lo contrario", ha advertido Montoro, que ha reconocido que el aumento de la inversión pública de cara a 2018 será "realista".



En esta línea, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha advertido de que no hay "mucho margen" para elaborar las cuentas de 2018.



Nadal ha cifrado en 1.000 millones de euros el impacto de las nuevas medidas de impulso a los autónomos, uno de los elementos a tener en cuenta en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.



Al impacto de esta nueva ley ha sumado el previsible incremento del gasto total en pensiones de las clases pasivas (funcionarios) y la necesidad de "mejorar un poco" el salario de los empleados públicos.



"Estamos negociando con los grupos cómo ir encajando las rebajas impositivas en los próximos ejercicios para que sea compatible con la consolidación fiscal y la reducción de la deuda pública", ha afirmado.



Precisamente, en el mismo acto, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha cuestionado que se roce el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas en 2020 como prevé el Gobierno y ha dudado de que el déficit público pueda bajar mucho más de 2 % del PIB. Escrivá ha explicado que a España le falta una programación fiscal y presupuestaria a medio plazo que sea creíble, ya que solo se suelen tomar medidas correctoras cuando los riesgos son inminentes.