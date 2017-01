La gestora del PSOE emprende acciones contra la oficina de los críticos

La gestora del PSOE ha emprendido acciones "legales y estatutarias" contra el local abierto en la calle Ferraz por la plataforma crítica RecuperaPSOE para promover la afiliación de nuevos militantes al entender que puede suponer "una usurpación de la imagen, de las siglas y de los símbolos del partido".



La dirección interina del PSOE ha pedido a los servicios jurídicos que estudien el caso y adopten "las medidas oportunas para velar por los derechos de los militantes y del partido", han informado a Efe fuentes de la gestora.



RecuperaPSOE ha alquilado la oficina en el número 10 de la calle Ferraz, a unos 500 metros de la sede federal, y en su escaparate ha colocado un rótulo en letras rojas con el nombre de la plataforma y el lema: "Afíliate. Que nadie decida por ti".



En un comunicado, la plataforma ha respondido a la gestora que la apertura de su local no representa "usurpación alguna de la imagen del PSOE", puesto que el logo del colectivo es "un sobre de votación debidamente registrado".



"Es un trabajo humilde, voluntario y únicamente pretende que se aumente y recupere la militancia en el PSOE, algo que debería alegrar a todos", se afirma en el texto.



El grupo asegura que "no nace contra nadie, sino para fortalecer al PSOE", que no está adscrita "a corriente ni posible candidatura alguna" y que su única tarea es "exclusivamente de asesoramiento a la ciudadanía en sus peticiones de información o quejas".



En el comunicado, se añade que los estatutos avalan que los afiliados "fomenten la militancia y difundan las ideas socialistas" en beneficio de la organización".



Lo que no se debe usurpar "es la militancia en un partido" y la "voz de las bases", subraya la plataforma, nacida a mediados del pasado mes de diciembre con el fin de incrementar la afiliación en el PSOE para que las próximas primarias, en las que se debe elegir al nuevo secretario general, tengan la máxima participación.



RecuperaPSOE advierte a la gestora de que "atacar a la militancia da una imagen negativa" cuando su demanda es que haya más "democracia y participación".



La plataforma denuncia que está habiendo muchas quejas sobre los trámites para hacerse afiliados, sobre todo a través de internet, lo que Ferraz niega al asegurar que "el mecanismo está funcionando perfectamente", según las fuentes de la gestora.