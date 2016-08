Garzón tacha el pacto entre PP y Ciudadanos de "artificio de propaganda"

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha calificado este lunes como "artificio de propaganda" el pacto que fue ratificado entre el PP y Ciudadanos, y ha asegurado que muchas de las medidas "no se van a poder cumplir" por lo que se convierte en "papel mojado".



Así lo ha manifestado durante su intervención durante la inauguración de la Universidad de Verano del PCE, que se ha iniciado con la ponencia "La propuesta del PCE ante el cambio en España", y que, según Garzón, marcará la senda del partido durante los próximos años.



Ha afirmado que espera que el líder socialista, Pedro Sánchez, se mantenga en el no ya que es "lo más coherente" desde las "coordenadas de la ideología de izquierdas" y ha pedido a Sánchez que "no caiga" en la políticas neoliberales del PP y Ciudadanos.



Por su parte, Garzón ha recalcado que se mantendrá con su no a Mariano Rajoy durante la sesión de investidura que se iniciará a partir de mañana.



"Trabajaremos para conseguir un programa alternativo basado en frenar la austeridad y las políticas neoliberales que han liderado los últimos años", ha señalado el líder de IU.



Asimismo, ha recordado que tras el previsible fracaso de Mariano Rajoy le toca a Sánchez explorar "una vía alternativa" para lograr otra forma de gobierno "sustentando en las necesidades de los trabajadores".