Garzón responde a Errejón: "IU no quiere fusionarse con Podemos"

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha recalcado hoy que su partido no quiere fusionarse con Podemos, después de conocerse una iniciativa del sector de este partido liderado por el secretario político, Íñigo Errejón, para blindar la independencia de la formación morada.



"No queremos fusionarnos con Podemos, pero queremos que sigamos trabajando unid@s para cambiar el país. La gente nos necesita juntos", ha escrito Garzón en su cuenta personal de la red social Twitter, donde destaca que "no hay por parte de IU ninguna intención de fusionarnos con Podemos".



"Trabajar y luchar juntos, y desde el respeto", concluyen los mensajes del responsable de IU.



Garzón se ha manifestado así después de conocerse que Errejón reclama, de cara a la asamblea que Podemos celebrará en enero, que cualquier fusión orgánica de Podemos con otra organización, como puede ser IU, tiene que aprobarse en una Asamblea Ciudadana con el apoyo de una mayoría reforzada de dos tercios.



Este punto está integrado en la iniciativa 'Recuperar la ilusión', que secunda Errejón, publicada hoy y que se llevará a debate la próxima Asamblea Ciudadana de febrero.



El epígrafe propone un "blindaje" democrático "de la autonomía e independencia de la organización" para "asegurar que Podemos continúa siendo la locomotora del cambio".



Tras la publicación de los mensajes de Garzón, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha contestado al líder de IU: "Nosotros tampoco queremos fusión compañero @agarzon pero es un orgullo caminar a vuestro lado. Junt@s el cambio está más cerca".