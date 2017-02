Garzón apelará al Constitucional para trasladar el cuerpo de Franco

El exjuez Baltasar Garzón ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional tras la decisión del Tribunal Supremo, que hoy ha rechazado un recurso contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.



La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado hoy a conocer el fallo del recurso interpuesto por Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra la desestimación de la solicitud que habían presentado ante el Consejo de Ministros, si bien aún no han hecho pública su argumentación.



En aquel escrito, los juristas pidieron al Gobierno la reconversión del Valle de los Caídos en un "Espacio de Memoria", el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.



La solicitud, presentada en virtud del Derecho de Petición, coincidió con el 40 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de Falange.



"No compartimos la decisión del Tribunal Supremo. La Sala se alinea, una vez más, en contra de las víctimas y de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación en favor de los perpetradores", han señalado los juristas en un comunicado.



Tal es así que han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional y, en su caso, una demanda ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).



"Esperaremos los argumentos, pero adelantamos que habrá recurso de amparo y en su caso demanda ante el TEDH. España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento que ejemplifica la revictimizacion constante de aquéllas", han puntualizado.