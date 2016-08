Garzón acusa a Rajoy de liderar una "organización corrupta"

El coordinador de IU, Aberto Garzón, ha afirmado que es "contraproducente" para España que siga gobernando Mariano Rajoy porque representa a la "organización corrupta" que ha gobernado el país en los últimos cinco años y también por sus políticas hechas para la "oligarquía y los privilegiados".



Garzón, en su intervención dentro del tiempo de Unidos-Podemos, ha dejado claro al candidato popular que su grupo votará "no" a su investidura porque aspiran a un orden social "distinto", en el que se prohíban las privatizaciones, rescate los derechos de los trabajadores, revierta las reformas laborales y recupere la economía "por la vía del salario y no del empobrecimiento".



Medidas, ha añadido, que no están incluidas en el pacto que el PP y Ciudadanos han firmado y que, según el coordinador, supone "más regresión" y un "ataque" a los derechos.



Por eso, Unidos Podemos quiere "romper" con un régimen que "ha legalizado la corrupción y el saqueo", que "todo lo que toca lo convierte en privado" y que se apoya en un partido en el que "no queda ni un tesorero sin imputar".



Opina Garzón que el Gobierno de Rajoy sí ha sido un éxito, en cambio, para los que "parasitan los mercados" y la oligarquía y fue para ellos -ha reprochado- para quienes ayer habló en su discurso.



"La mitad de las cosas que dijo eran mentira y la otra mitad apología de las políticas neoliberales", ha recalcado el líder de IU, que además ha acusado a Rajoy de "torturar" las estadísticas para argumentar que la recuperación económica se está produciendo.



Pero, a su juicio, es la recuperación "de los ricos" porque hay una mayoría social que "usted ningunea" y que espera una alternativa.