Garrigues critica al Gobierno: “No podemos dejar el debate en manos de mentirosos”

El abogado Antonio Garrigues Walker, referente institucional, político y empresarial en España, tiene muy clara la salida a la crisis en Cataluña: el Gobierno debe aplicar el artículo 155. “Aplique el artículo, júzguelos y, luego, veremos a ver qué pasa”, ha dicho precisamente el día en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado que pondrá en marcha la medida constitucional.

Pero el abogado también ha criticado la gestión del Gobierno en la situación política en la comunidad autónoma. “El independentismo ha ganado la batalla de la comunicación”, ha dicho, con contundencia. “No podemos dejar el debate en manos de sectarios y mentirosos”, ha insistido, en referencia al vídeo ‘Help Catalonia’ y la línea de comunicación que ha terminado venciendo en los medios internacionales. “Hagamos lo posible para que quede claro que esta gente no quiere dialogar”, ha insistido en varias ocasiones.

Garrigues ha respondido así ante la irrupción de la carta del president de la Generalitat Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, que le ha pillado en mitad de un desayuno informativo del Forum Nueva Economía en el Hotel Ritz, en el que también era ponente Fernando Savater. El filósofo ha ido más allá y ha pedido al presidente del Gobierno “no amagar” con la aplicación del 155. "Rajoy debe ser como John Wayne y decir: “Os voy a meter en la cárcel”. Y hacerlo", ha dicho, con un tono de broma. “Hasta Sabino Arana mejoró pasando por la cárcel”, ha asegurado.

En ese sentido, Savater ha rechazado que “los Jordis” -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural- sean presos políticos. “Han ido a la cárcel por una actitud de franca sedición”, ha dicho el filósofo, que ha explicado que están en prisión por los delitos que han cometido, no por lo que les mueve a hacerlo.

Ambos han coincidido en que la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Rajoy podía haber sido mejor. “No tenemos derecho a sorprendernos. Es la cuarta vez en la Historia que se intenta declarar la independencia en Cataluña”, ha recordado Garrigues Walker. “Echar la culpa a unos o a otros es inevitable, pero hay que recordarles que al margen de la ley no se puede vivir”, ha defendido el prestigioso abogado. Aun así, y pese a que el abogado ha descartado comparar esta situación con el 23F, “hay que saber tratarlo de una forma sensata”. “No ha sido un golpe militar pero está poniendo en riesgo al país”, ha dicho.

Por eso, para Garrigues, la solución estaría en entablar “un diálogo de buena fe”, pero “los independentistas no querían dialogar, solo quieren la independencia”. Y, en ese punto, “volvemos a perder la batalla de la comunicación”. Por eso, el abogado ha urgido al Gobierno “refinar y sofisticar” la comunicación exterior del Estado y a ahondar en la coordinación y el consenso. "El pacto entre los constitucionalistas está funcionando adecuadamente", ha destacado. "Creo que la voluntad de diálogo va a prevalecer. Estamos al borde del abismo", ha diagnosticado Garrigues Walker.

Para Savater, sin embargo, se han quemado ya todos los cartuchos. “Se ha dialogado demasiado” desde el año 2012, ha dicho. “Desde entonces solo ha habido provocaciones, atropellos políticos… No se ha hecho nada de lo que había que hacer con el tema educativo”, ha zanjado.

El catalán separatista, “figura de artesanía”

Savater ha ahondado en el origen de la fractura social que existe en Cataluña y ha explicado la “creación artificial de la figura del catalán separatista”. “Cuando empezó la transición no existía el separatismo. Se ha creado gracias a los medios y a la educación”, ha insistido el filósofo, que forma parte del partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD). “La figura inventada de catalán separatista es de artesanía”, ha incidido.

Uno de los aspectos que caracteriza a este tipo de nacionalistas, ha dicho Savater, es el odio a España o “al revés: todo lo que detestan lo llaman España”. Por eso, el también político ha desechado la idea de que el problema del separatismo sean los sentimientos, sino cómo son manifestados. “Es un narcisismo colectivo que tiene un cierto peligro. Cuando los nacionalistas dicen “nosotros” dicen “no a otros”, ha dicho, contundente. “Todos tenemos sentimientos, pero tienen que estar dentro de la ley”, ha insistido.

Además de la crítica al Gobierno, Savater ha criticado la postura del PSC por criticar el encarcelamiento de 'los jordis' pero ha destacado la figura de Felipe VI, pese a "no ser especialmente monárquico". "Me sentí representado como no lo había estado con ningún discurso político", ha zanjado.