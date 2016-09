La galerna 'inunda' Bizkaia

Las fuertes trombas de agua provocadas por una galerna han causado esta tarde inundaciones en Portugalete, Getxo, Amorebieta y Gernika, en Bizkaia, que han afectado a garajes y locales.



En las carreteras no ha habido grandes problemas, excepto algunas caídas de árboles en Zeanuri, y los bomberos de la Diputación de Bizkaia han tenido que actuar rescatando a alguna persona atrapada en su coche en las balsas de agua y con bombas para achiques en locales y garajes, pero sin incidencias más graves.



El alcalde de Portugalete, Mikel Torres, ha señalado a Efe que poco antes de las tres de la tarde ha caído "una tromba de agua impresionante" que ha afectado a varias calles del municipio, en especial a la parte baja de la localidad cercana a la ría.



"Ya se ha vuelto a la normalidad, pero han sido diez minutos de una tromba de agua increíble y unos momentos de caos", ha destacado el alcalde.



La zona más afectada ha sido la calle María Díaz de Haro, que discurre paralela a la ría y da acceso al Puente Colgante, donde el sistema de saneamiento no ha podido retener todo el agua que baja en tromba, por lo que se han producido inundaciones en comercios, garajes y algunos portales.



También en la plaza de Gernika se han inundado los soportales, y en Amorebieta, donde han caído 15 litros por metro cuadrado en unos minutos, el agua ha provocado inundaciones en varios puntos de la localidad, como la intersección entre Convenio y Carmen.



Pero igual que algunas localidades se han inundado con rapidez, también han vuelto pronto a la relativa normalidad. Por la tarde, vecinos de estos pueblos y las brigadas de obras y limpieza municipales limpiaban las calles de los materiales arrastrados por el agua.



En el resto del País Vasco no ha habido grandes problemas. En San Sebastián el viento ha tirado parte de la cartelería instalada con motivo de la próxima celebración de su Festival Internacional de Cine.



Además, también en la capital guipuzcoana, los bomberos han tenido que realizar distintas salidas por la caída de sendos árboles en el Boulevard y en la calle José María Salaberria, así como por el desprendimiento de una cornisa en la calle Getaria.



La delegada de Aemet en el País Vasco, Margarita Martín, ha explicado a EFE que la galerna que ha atravesado esta tarde Euskadi de oeste a este ha dejado rachas de viento de más de 100 km/h., así como lluvias abundantes que en algunos casos han superado los 30 litros por metro cuadrado y caídas de temperaturas de más de 10 grados en cerca de una hora.



La galerna ha estado motivada por una masa de aire frío en altura que ha entrado en contacto con el frente cálido que se había instalado en Euskadi y que ayer dejó temperaturas de hasta 39 grados en Bilbao.



Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Euskalmet, la mayor velocidad del viento se ha medido en el cabo Matxitxako (Bizkaia), donde se han registrado 106 km/h. a las 15.20 horas, mientras que en la donostiarra isla de Santa Clara se han medido 107 km/h.



Martín ha precisado que la mayor caída de temperatura se ha producido en Hondarribia con un descenso de 13,2 grados, desde los 32 hasta los 18,8 grados en poco más de una hora.



En cuanto a las mayores precipitaciones medidas durante la galerna, el pico máximo se ha producido también en Matxitxako, donde se han recogido 33 litros por metro cuadrado en una hora y diez minutos.