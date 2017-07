Franz Ferdinand, cabeza de cartel de DCODE

El festival DCODE cierra su cartel manteniendo el precio de las entradas hasta el 6 de julio a las 12h. A partir del jueves 6 de julio a las 12:00 horas el precio de las entradas subirá a 60 € (+gastos).

El grupo cabeza de cartel anunciado el pasado 30 de junio es Franz Ferdinand, grupo referencia en el panorama indie rock con millones de álbumes vendidos en el mundo y 15 años de trayectoria. Himnos como ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’, ‘Matinee’, ‘No You Girls’ o ‘Love Illumination’ sonarán en la Universidad Complutense de Madrid donde miles de oyentes volverán a la cita del DCODE en su séptima edición.

Franz Ferdinand es ahora un quinteto liderado por Alex Kapranos. Ganador de prestigiosos premios como los BRIT o el Mercury, repasará los grandes éxitos de sus cuatro álbumes en el festival. Como se ha podido comprobar con su gira por Estados Unidos, todo apunta a que nos presentarán también canciones que podrían formar parte de un posible nuevo disco, el cual es muy esperado entre los oyentes del indie rock en todo el mundo. Este grupo se suma a un increíble cartel formado por bandas y artistas como Interpol, Band of Horses, The Kooks, Liam Gallagher, Daughter, Milky Chance, Charli XCX, La Femme, Iván Ferreiro, Yall, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Maga, Exquirla, Varry Brava, Elyella DJS y Holy Bouncer. Un total de 19 grupos con 17 horas de directos, en un recinto muy amplio y concurrido entre toda la juventud madrileña.

Dcode también contará con Dcode KIDS, que ofrecerá una programación alternativa para los más pequeños.

Los interesados en comprar su entrada para DCODE pueden hacerlo a través de 'www.dcodefest.com', 'www.livenation.es' y 'www.ticketmaster.es' (+red ticketmaster). A partir del jueves 6 de julio a las 12.00 horas el precio de las entradas subirá a 60 euros.