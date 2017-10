“La foto final de ETA es este libro”

Es la historia de decenas de años de lucha contra ETA. Desde dentro. Experiencias personales y atestados oficiales recogidos de los guardias civiles y sus familiares, que sufrieron en primera persona el impacto del sangriento terrorismo etarra. Un relato complejo, "que no pretende ser neutral", bajo la pluma de Lorenzo Silva, la óptica periodística de Gonzalo Araluce y la experiencia antiterrorista del coronel Manuel Sánchez Corbí, ahora jefe de la Unidad Central Operativa, pero con más de 25 años en primera línea de la lucha contra la banda terrorista.

El coronel de la Guardia Civil y decidió recopilar informes, atestados y relatos del día a día de los agentes que se enfrentaban con los terroristas, cara a cara o rascando información para combatirles eficazmente. “Los más cualificados para hacer este relato son los protagonistas”, y todos ellos “nos lo han dado, sin censuras”, ha aclarado el experimentado coronel, que ha reconocido que, gracias a ello, el texto recoge una importante parte de autocrítica.

"Se hicieron muchas cosas mal", pero gracias a esa experiencia la Guardia Civil se ha convertido en uno de los cuerpos policiales más avanzamos. "Hemos pasado de la indigencia profesional a estar por delante de ETA y por delante de las policías europeas", ha explicado. "Hoy es así, no por ser más listos, si no porque nos tuvimos q preparar durante 50 años", ha explicado. Por eso, este libro es “la foto final de ETA” gracias al trabajo policial que se ha hecho durante décadas.

"El final de la banda está escrito hace mucho. Que ahora digan que se van a entregar, me da igual", ha dicho contundente el guardia civil, que inició su carrera el Servicio de Información de Vizcaya. "Ya no hay terroristas cualificados, ni armas como para meternos un poquito de miedo", ha explicado en la presentación del libro, en la Asociación de la Prensa de Madrid este martes. Por eso, para el coronel no es necesario un "símbolo final", sino que es este relato el que cuenta el nacimiento, auge y final de la banda terrorista.

"Este libro está escrito para que no haya olvido, aunque en su justa medida", ha insistido el coronel, que decidió emprender esta tarea recopilatoria hace cuatro años. "Hablé con los mejores" para conseguir hacer un relato propio. Fue en ese proceso en el que se cruzo el escritor Lorenzo Silva, uno de los más reconocidos de España. Para Silva, encontrarse esta iniciativa supuso una oportunidad de "informar de aspectos escondidos" en "un país con una desmemoria sistemática, meticulosa y desdichada", que ha sufrido con dureza el terrorismo de ETA y por eso reconoce "su gratitud como ciudadano al coronel" por su trabajo meticuloso.

Aun así, "no es un libro neutral", pero tampoco pretende serlo, ha explicado Silva. "Es un relato construido desde una parte, pero no es deshonesto. El gran valor es que es un relato completo y que nadie podía hacer, salvo los guardias civiles", a quienes aporta otro gran valor. "Son muy buenos narradores, aunque en forma de atestado" y ha reconocido que no se ha tocado el estilo de muchos de estos documentos. "No hacía falta", ha asegurado. Silva ha explicado que "solo aporta el tono, el discurso y la épica de este relato" y ha destacado el "instinto" de la tercera pata del libro, el periodista de 'El Español' Gonzalo Araluce.