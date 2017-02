La Fiscalía no ve nuevos datos que justifiquen la reapertura del caso del 11-M

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado esta mañana solicitar la reapertura de la causa por los atentados del 11-M tras examinar el nuevo informe policial que le fue remitido el viernes por la Dirección General de la Policía tras haber hecho alusión a su existencia el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino.



En un comunicado, la Fiscalía explica que el informe en cuestión "no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo y/o distinto, de los ya incorporados en su día al procedimiento judicial". No ve por tanto nada nuevo que justifique "una reapertura (...) a los efectos de iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación y ejecución de los atentados".



Ante esta conclusión, la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia ha procedido a archivar las diligencias que abrió al recibir el informe "por considerar innecesaria su remisión al órgano judicial" y notificará ese archivo, "con entrega de copia íntegra del informe", a todas las asociaciones de víctimas personadas en la causa del 11-M.



El pasado viernes, la Policía Nacional anunció que había encontrado y remitido a la Audiencia Nacional el informe elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) del Cuerpo sobre los atentados del 11M, que solo hace "una somera auditoría" sobre los protocolos de actuación policiales y "carece de transcendencia".



Después de que el exnúmero dos de la Policía asegurara de que en su día encargó ese informe, el nuevo Director Adjunto de la Policía (DAO), Florentino Villabona, ordenó su localización en una instrucción dada el pasado 9 de febrero. Lo hizo un día antes de anunciar la disolución de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, creada en 2015 por su predecesor, Eugenio Pino, y que habría elaborado informes sobre procedimientos policiales de casos como el 11M, Marta del Castillo o el Faisán, según desveló el propio Pino en una entrevista.



Antes de ser enviado a la Audiencia Nacional, el informe fue examinado por expertos de la Dirección General de la Policía que han concluido que "se limita a hacer única y exclusivamente una somera auditoría a los protocolos de actuación de la Policía Nacional, sin que incluya referencia alguna a otro asunto que no sea esa mera revisión de las actuaciones policiales".



Asimismo, los técnicos de la Dirección General de la Policía concluyeron, al igual que la Fiscalía, que del documento "no se desprende la existencia de ninguna nueva línea de investigación a realizar y de la misma manera su contenido carece de trascendencia en el ámbito policial".