La Fiscalía niega un pacto con Matas para eludir la cárcel a cambio de confesar

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dicho hoy que la Fiscalía no ha llegado a acuerdo alguno con el expresidente de Baleares Jaume Matas para que eluda la prisión a cambio de confesar sus delitos y en todo caso lo estudiará si él lo plantea y cumple el pertinente protocolo de conformidades.



Consuelo Madrigal ha realizado estas declaraciones a los periodistas en el Centro de Estudios Jurídicos antes de participar junto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la entrega de despachos a la LV promoción de la carrera fiscal, al ser preguntada por dicho posible del que informa hoy el diario 'El Mundo'.



"Esa decisión no está tomada en absoluto. La Fiscalía Anticorrupción tiene un protocolo de conformidades que es difícil y complicado y que resulta concienzudo y mucho más en un asunto de tanto calado como éste", ha asegurado.



Ha añadido que ha despachado esta misma mañana con el fiscal jefe anticorrupción "que no ha tomado cuenta de este asunto en absoluto y ni hay visto bueno de la fiscal general".



"No hay nada de eso todavía, no sé si se producirá si se dan los pasos. Si tiene la intención, que se ajuste al protocolo de conformidades y que pase por los requisitos y exigencias que ordinariamente se exigen", ha concluido.