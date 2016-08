Fin del mito: en agosto no hay más divorcios

Agosto es sinónimo de calor, playa, vacaciones, piscinas y divorcios. Al menos es de lo que más se habla en verano. “Agosto, el mes de los divorcios” o “agosto, temporada de divorcios” son algunos de los titulares que se pueden ver a lo largo del verano. Sin embargo, los titulares deberían ser los siguientes: “Agosto, el mes de las rupturas”, “Agosto, temporada de rupturas”. Pero no de divorcios, ya que en España es imposible divorciarse en este mes.

En España los juzgados están cerrados por vacaciones en agosto, por lo que no es que se produzcan más divorcios sino que a lo largo de este mes, las demandas de divorcios presentadas por los abogados a finales de julio y a lo largo de agosto se acumulan, de tal manera que cuando el juez descuelga en septiembre el cartel de "cerrado por vacaciones" se encuentra con un aumento considerable de peticiones de divorcio.

Por lo tanto, la explicación del aumento del número de divorcios a la vuelta de las vacaciones no está ligada a las discusiones de pareja en verano sino a las vacaciones de los jueces. Las demandas de los divorcios que reciben en el Juzgado en septiembre no son todas de agosto sino de meses anteriores, pero por acumulación el número aumenta. Precisamente por esto, un estudio realizado por la Agencia de Viajes ‘Felices Vacaciones’ explica que en España “hay más demandas de divorcios y separación en los meses de septiembre y octubre, justo después de las vacaciones de verano”.

Según el Colegio de Abogados de Madrid, “durante el mes de agosto solo se registrarán, repartirán y remitirán a los Juzgados de Primera Instancia aquellas demandas, escritos y exhortos civiles y mercantiles […] que, justificadamente, se manifiesten las razones de urgencia que motiven su presentación”. Así pues, solo se admitirá un divorcio en caso de que éste requiera la intervención inmediata del juez; el resto no terminan su proceso en agosto y se alarga como mínimo un mes más. “Ni la aplicación que usamos nos deja presentar demandas en este mes”, explica una abogada especialista en divorcios a Estrella Digital.

Convivencia complicada

Por supuesto que la convivencia entre las parejas que no están acostumbradas a pasar tan tiempo en compañía el uno del otro influye, pero no esto no es determinante para un aumento de la cifra de los divorcios de verano. Entre otras razones porque si una pareja discute en verano y opta por la ruptura, lo normal es que el proceso de divorcio se dilate durante unos meses y se ejecute, por ejemplo, en noviembre o diciembre o incluso más tarde si la separación es complicada.

Muchos estudios afirman que uno de los principales motivos por los que un matrimonio se divorcia después del verano es porque ambos pasan juntos más tiempo a lo largo de las vacaciones. Y muchas de ellas son parejas que ya antes sufrían problemas. Un reciente estudio sociológico de la Universidad de Washington explica que en verano las parejas con problemas ven las vacaciones como la mejor ocasión para arreglar la relación y empezar de nuevo. Sin embargo, a pesar de estas intenciones, el tiempo que la pareja pasa junta “incrementa el estrés y la carga emocional en muchas parejas que arrastran crisis previas y puede sacar a flote las fisuras del matrimonio”, explica Brian Serafina, uno de los autores de dicho estudio.

Así pues, sí que hay rupturas pero no tantos divorcios como se dice. Legalmente hablando, es imposible que se divorcie más gente en agosto aunque sí que es cierto que las disputas provocan que haya más rupturas.