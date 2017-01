Una feminista irrumpe semidesnuda en la presentación de la figura de cera de Trump

Con el pecho al descubierto y bajo el grito: "Agarrad el patriarcado por los huevos". Así es como se ha presentado una integrante del colectivo feministe, 'Femen', en la presentación de la figura de cera de Donald Trump, nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América. Ante la atónita mirada de los presentes, la joven se ha desnudado el torso y ha comenzado a gritar: "Grab patriarchy by the balls" ("Agarrad al patriarcado por las pelotas", en inglés). Esta misma proclama también se ha podido leer en la espalda de la activista feminista que ha llegado incluso a posar para los reporteros gráficos agarrando las partes nobles del controvertido multimillonario estadounidense. El acto reivindicativo ha cogido desprevenido a los propios organizadores del evento que no han sabido reaccionar en un primer momento. Tras varios segundos de desconcierto, y no sin resistencia, la integrante de 'Femen' ha abandonado el lugar de los hechos entre mensajes reivindicativos.

La frase de la activista hace referencia a la pronunciada por Trump en un vídeo difundido por The Washington Post durante la campaña electoral estadounidense en el que presumía de sus asaltos sexuales a mujeres. "Ya sabes, me siento automáticamente atraído por las mujeres guapas. Lo primero es besarlas, es como un imán. Solo un beso, no espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras. Cogerles por el coño. Lo que quieras”, afirmaba el presidente electo en una conversación con Billy Bush, presentador de las galas de Miss Universo.

La inauguración de la estatua se ha realizado coincidiendo precisamente con el arranque del mandato del empresario estadounidense. También está pendiente la incorporación de su mujer, Melania Trump, aunque todavía se desconoce la fecha de su presentación. En la parte de historia del museo, ya se encuentran otras esculturas como la del hasta ahora presidente norteamericano Barack Obama, la de Winston Churchill o la de Napoleón.

Minutos después de producirse los hechos, la cuenta oficial de 'Femen' ha reivindicado la improvisada manifestación con una foto de la joven que ha boicoteado y una frase en la que afirmaba haber agarrado "por las pelotas" a la figura de Trump en Madrid.