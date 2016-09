Feijóo ve el nombramiento de Soria "arriesgado" y no muy "fácil de entender"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este lunes que el nombramiento del exministro José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial "no es fácil de entender" y "en el contexto actual" es, además, "muy arriesgado". El jefe del Ejecutivo gallego, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, ha recordado que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, "comparecerá en la Cámara para explicarlo y yo creo que es bueno explicarlo y creo que es bueno porque se ha iniciado una polémica y las polémicas hay que solucionarlas y explicarlas".



Ésta se desató después de que el Gobierno de Mariano Rajoy avalase que la Comisión de Evaluación de Candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, propusiese a Soria para el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. Núñez Feijóo se ha mostrado convencido de que De Guindos facilitará todos los detalles y ha asumido que "lo que no podemos aceptar" es que esta designación resulte sencilla en su comprensión, porque "no es fácil de explicar, no es fácil de entender, y por lo tanto requiere de una explicación detallada", la cual ha garantizado que seguro que se proporcionará.



Ha pedido el candidato a la reelección en la decisiva cita del 25 de septiembre que no se dé la situación de "prejuzgar" antes, pero sí de demandar que esa explicación, -"yo soy el primero"-, y ha añadido que corresponde, además, aportar toda la luz que sea precisa "para que los ciudadanos lo entiendan".



En general, ha visualizado Feijóo dos escenarios perfectamente posibles ante una situación así, y estos son que si hay desconcierto puede deberse a dos motivos, que algo no se haya explicado bien o que después de clarificarlo, la "gente no lo entienda", y en este último, cuando en la práctica se produce, pues "es evidente que nos habremos confundido".