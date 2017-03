Feijóo: "No contemplo que Rajoy decida su sucesor a dedo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que no contempla que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, "decida su sucesor a dedo".



En una entrevista que este domingo publica el diario El Mundo, Feijóo afirma que "si se sigue bloqueando la acción de Gobierno, puede haber elecciones" y añade que "el PSOE y C's no pueden usar España de rehén".



El líder del PP en Galicia opina que "Ciudadanos está defraudando a sus votantes, no saben cuál es su proyecto". "El problema de la estiba no es del PP, es un problema de España. La situación política obliga al entendimiento, y si el resto de los partidos creen que la responsabilidad del Gobierno es exclusivamente del partido que está en minoría, es que no ha entendido nada", añade.



Preguntado si la legislatura depende del Congreso del PSOE, el presidente de la Xunta responde: "probablemente una cosa y la otra tengan relación". Y en ese sentido explica que coincide más con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que con Pedro Sánchez, aunque dice que su "modelo de gestión en la Junta no es bueno".



Sobre la corrupción, Feijóo explica que "el PP ha pagado cara la corrupción por personas que se han lucrado con dinero del partido. Todos los partidos hemos utilizado zonas grises de la ley para financiar las campañas electorales, y eso es muy distinto del enriquecimiento ilícito". Reconoce que "es verdad que igual no hubo suficiente autocrítica en el Congreso Nacional (del PP, el pasado febrero)" y declara que "en el PP gallego hicimos autocrítica y renovación tras la derrota del 15 (2015)".



Interrogado por el poder de Rajoy en el PP, Feijóo contesta que "el presidente se ha ganado el respeto de todos, "ha aguantado durante un año las presiones y las tensiones, y los españoles le han dado la razón".



Respecto al debate soberanista en Cataluña, el presidente de la Xunta sostiene que "durante la crisis, todos fuimos muy solidarios. Cataluña fue rescatada por la Hacienda española. Se le ha prestado dinero y le han condonado intereses por más de 10.000 millones de euros. Los catalanes tienen derecho a saberlo".



"Sólo puedo decir que convocar un referéndum es la mayor deslealtad que puede cometer un presidente autonómico. No me imagino a mí mismo convocando un referéndum y siendo castigado sólo con dos años de inhabilitación", afirma Feijóo.