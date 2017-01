Los familiares de las víctimas del Yak 42 no aceptan el "cese enmascarado" de Trillo

Los familiares de las víctimas del accidente aéreo del avión Yak-42 han expresado su rechazo a cualquier "cese enmascarado" del exministro de Defensa Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido que no guarde relación con la tragedia vivida en Turquía.



La Asociación de Víctimas del Vuelo Ilegal Yak-42 lanza su mensaje en un comunicado hecho público en respuesta a las informaciones que indican que Trillo abandonará la Embajada de Londres dentro de los relevos previstos en cerca de 70 delegaciones diplomáticas.



Las familias aseguran en su escrito que "no aceptarán una nueva mentira y humillación si el cese que se produce viene enmascarado por alguna circunstancia que no sea el reconocimiento público de que se produce por la indignidad de desempeñar dicho cargo en nombre de España", en referencia a que era el titular de Defensa cuando ocurrió el accidente, sobre el que se ha pronunciado el Consejo de Estado.



A juicio de los afectados, la aceptación de un "cese enmascarado" supondría encadenar a los anteriores "ardides, mentiras y falacias" una más, cuando, añaden, "es la hora de la reparación: lo solicita el Consejo de Estado, la sociedad española y los familiares".



Además, rechazan la posibilidad de que Federico Trillo pueda ocupar otro cargo público o algún puesto de representación institucional.



En su escrito, las familias expresan su "consideración" con la petición hecha por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a la asociación para mantener una reunión la próxima semana.



La ministra de Defensa ha solicitado comparecer de forma voluntaria ante la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar acerca del dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yakolev 42.