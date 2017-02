La extrema derecha exige una explicación por el supuesto espionaje del Govern

El pasado 28 de enero se convocaron dos concentraciones en Madrid y Barcelona para apoyar a los 14 condenados a tres y cuatro años de prisión por irrumpieron en el Centro Cultural de la Generalitat en Madrid para tratar de impedir un acto que celebraba la 'Diada', en 2013. En la marcha organizada en Madrid, la Policía Nacional identificó a un mosso d'esquiada entre los participantes en la protesta. El supuesto agente del cuerpo local catalán se identificó como tal y afirmó estar realizando labores de inteligencia. Hasta el momento, los convocantes de la manifestación se habían mantenido al margen del caso, pero ahora han decidido dar un paso al frente y pedir explicaciones al gobierno español y catalán por el supuesto caso de espionaje sufrido durante la concentración.

En este sentido, Democracia Nacional, convocante de la misma, "exige explicaciones" al gobierno español y al gobierno autonómico catalán tras las informaciones que afirman que un policía autonómico catalán, totalmente fuera de su jurisdicción, fue identificados por la Policía Nacional en el trascurso de la manifestación y mientras fotografiaba a todos los asistentes. En este sentido, la formación política recuerda que es "ilegal" fichar a los ciudadanos por sus ideas políticas es algo totalmente.

También pretenden denunciar el supuesto silencio que ha existido al rededor de la noticia en los medios de comunicación. "Llama la atención el silencio ante hechos tan graves tanto de los medios periodísticos como de los responsables políticos ¿Que hubiese pasado si en lugar de a “patriotas españoles” se fichase a “patriotes catalans” a izquierdistas o a musulmanes", afirman en un comunicado oficial. Y prosiguen: "Los hechos cobran aún mayor gravedad si recordamos la deriva criminal del gobierno catalán que reconoce abiertamente no ya solo que incumple las leyes que nos atan a todos los ciudadanos si no la intención de seguir delinquiendo según le venga en gana, todo ello, con el silencio cómplice y cobarde del gobierno central del PP".

En cuando a la sentencia de prisión para los 14 de Blanquerna, Democracia Nacional defiende su inocencia de lo que ellos consideran que fue un acto de protesta de un "grupo de patriotas, algo que no España no es delito". "¿Está el gobierno separatista y delincuente catalán haciendo listados de los “enemigos de la independencia” al tiempo que entrena a sus agentes en Israel y estos hacen labores de inteligencia y seguimiento totalmente fuera de sus atribuciones de los ciudadanos que no piensan como ellos?", se preguntan en la formación política de derechas. Es por este motivo que hacen un llamamiento a "todos los patriotas" para que se preparen para "de la mejor manera" para un futuro que de seguir así puede acabar con la aparición de "asesinos selectivos".

Todo lo ocurrido al rededor de la manifestación y la sentencia judicial ha hecho que Democracia Nacional, uno de los firmantes de la convocatoria de protesta, se planté pedir explicaciones al gobierno central. "DN estudiará con su departamento jurídico denunciar tales hechos así como exigir al Gobierno de Mariano Rajoy de cuenta de las medidas que va a adoptar para evitar que en el futuro se vulneren de esta forma los derechos de los ciudadanos y para defender a los mismos de este tipo de arbitrariedades y de abusos policiales y políticos por parte del gobierno sedicioso catalán. La ley es para todos o o no es para nadie", sentencian.