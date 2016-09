Expertos denuncian presión de los grupos económicos a las políticas sanitarias

El catedrático de Salud Pública y Director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández, ha denunciado hoy la excesiva presión que, en su opinión, ejercen los grandes consorcios económicos en la investigación y en la política sanitarias.



Hernández, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad de 2008 a 2011, ha señalado en la presentación del trigésimo cuarto congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, que él clausurará el viernes con una conferencia, que "los intereses privados son legítimos pero, a veces, esa legitimidad se puede llegar a oscurecer" como ocurre en la sanidad.



"Los intereses industriales deciden qué se investiga, manipulan los resultados de la investigación y consiguen que sean favorables a sus intereses", ha denunciado.



Ha denunciado los "desequilibrios" que padece la investigación sanitaria y ha citado, como ejemplo, que "hay más investigación sobre la gripe que sobre la violencia machista, cuando este segundo asunto es un problema de salud muchísimo más grave".



También ha alertado que algunas políticas sanitarias intentan "convertir la obesidad en un problema individual", que "culpabiliza a las víctimas", cuando esta patología, como el tabaquismo, "tiene muchos más factores socioeconómicos".



Ha considerado un error la creciente apuesta por tecnologías sanitarias muy costosas, basadas en patentes muy caras, mientras se marginan respuestas más baratas a problemas graves como, por ejemplo, las crecientes lesiones de ancianos por caídas.



Ha criticado las "puertas giratorias" de las administraciones sanitarias, que abarcan desde las agencias europeas, alguno de cuyos responsables ha pasado directamente del despacho oficial al laboratorio que fabrica medicamentos relacionados con sus competencias comunitarias, a la Agencia española de Seguridad Alimentaria, una de cuyas responsables ha llegado directamente de una multinacional de refrescos.



También ha alertado de malas prácticas como, en su opinión, ocurrió con la última crisis mundial por la Gripe A, en la que se ha comprobado "que no se publicaron datos suficientes de los ensayos clínicos que demostraban que no era tan grave y sí se divulgaron evidencias, que no eran sólidas, para justificar el enorme gasto efectuado por las administraciones en la compra de vacunas".



Paras Hernández, la Organización Mundial de la Salud (OMS) "es cada vez menos independiente" por la creciente "privatización de su financiación", circunstancia que la aleja de los intereses de la población y la hacen cada vez "más dependiente de los grandes consorcios sanitarios que la financian".



El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y presidente del Comité Organizador de este Congreso, Juan Ramón Lacalle, también ha denunciado la falta de transparencia que, en su opinión, rodea los ensayos clínicos en Europa por la excusa de que un mejor conocimiento de sus resultados perjudicaría su competitividad internacional".