El exmilitar que vendía camisetas del ISIS quería "representar lo aberrante"

El exmilitar gallego juzgado este viernes en la Audiencia Nacional por vender en internet camisetas con símbolos yihadistas o de ejecuciones del Estado Islámico (EI) ha explicado que su intención con ello era "representar lo aberrante" y criticar esas acciones y ha asegurado que jamás ha apoyado a ninguna organización terrorista.



"Me convertí al catolicismo con 38 años e hice la comunión. Leí a San Agustín y abandoné mi anticlericalismo. Ahora voy a misa de vez en cuando", ha expuesto el acusado, Octavio Cadelo Tojeiro, a la vez que se declaraba sionista, para tratar de ilustrar lo opuesto de sus creencias religiosas a la de los yihadistas.



Sin embargo, la fiscal Susana Landeras, que pide para él dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo, ha discrepado de la versión exculpatoria de Cadelo, que se ha presentado ante el tribunal con una camiseta que en su parte posterior tenía escrito en inglés la leyenda: "Born to rock, drink and fuck".



Para la fiscal los productos que vendía y los comentarios que publicó en Facebook eran "interpretaciones aberrantes e inmorales de las acciones de Daesh". "No vierte criticas, más bien admiración", ha destacado la representante del Ministerio Público, al recordarle que no se le acusa de secundar la ideología islamista, sino de ensalzar sus métodos.



Por todo ello, la fiscal ha mantenido, al elevar a definitivas sus conclusiones, que Cadelo, vecino de Narón (A Coruña), se dedicó en 2014 en su perfil de Facebook Aiatola Al-Xuviani a difundir mensajes e imágenes "de contenido claramente laudatorio y propagandístico de las ideas y actividades violentas" de las organizaciones yihadistas y de otras organizaciones terroristas.



Su foto de perfil en Facebook era el dibujo de una gaita cruzada con un sable árabe sobre un libro abierto con las páginas en blanco y las leyendas en dialecto gallego con grafía árabe: "Califato de Xuvia", "Dios padre derríbalo todo, muerte al Estado, fuera con la constitución impía, malditos sean los incrédulos. Lealtad al Califato".



También publicó mensajes en gallego como "Soy la voz de Dios" y "Yo soy el Aitola de Xuvía y el supremo intérprete de la Palabra de Dios en la región". Y, posteriormente, se dedicó a justificar las decapitaciones o la quema de gente viva a manos del Daesh e hizo otro tipo de comentarios como "Patriotismo sería, por ejemplo, fusilar a toda la cúpula de Syriza".



Según ha declarado uno de los policías que le investigó, estos comentarios muestran "una tendencia a la violencia" del acusado y sus mensajes son del mismo tipo de los que lanza el aparato de propaganda de Daesh y ha destacado además que la proclamación de lealtad al califato es el requisito imprescindible para unirse al Estado Islámico.



A esto se une el material que vendía a través de su página web RPG-7 (nombre de un lanzacohetes antitanque de origen soviético), entre el que figuraban prendas con el emblema de la bandera del Estado Islámico y camisetas del momento previo a la ejecución del cooperante británico Alan Henning junto a su verdugo -siendo la referencia del producto AL QAEDA-PAGA LA COCA-PRIMER AVISO-, así como bolsos de Hamás, camisetas de Hezbolá o de Sendero Luminoso.



Sobre la camiseta de la ejecución, Cadelo ha manifestado que se trató de una "camiseta denuncia" porque a su juicio la "gente estaba mirando para otro lado" mientras se estaba decapitando a alguien "cada día" y la puso a la venta porque tenía curiosidad por ver si alguien las compraba, pero ha reconocido que no vendió ninguna.



Ha admitido también que desconocía de quién se trataba, tal y como contestó en su cuenta de Facebook cuando uno de los usuarios le preguntó quién era, desconocimiento que a la fiscal le ha parecido una falta total de empatía hacia la víctima, lo que sería constitutivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas.