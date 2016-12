Europa flexibilizará la densidad de población del lobo en Castilla y León

El comisario de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado hoy que la Comisión Europea (CE) va a elaborar "un plan de acción" en 2017 que permitirá "introducir cierta flexibilidad en la gestión del lobo ibérico" al sur del Duero y en su convivencia con la ganadería.



Así lo ha anunciado Suárez-Quiñones en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido esta tarde con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.



"La Comisión ha hecho un ajuste de las directivas de naturaleza y ha llegado a la conclusión de que no es procedente el cambio de dichas directivas, que es lo que planteábamos, en la gestión del lobo ibérico", ha dicho el consejero.



No obstante, Suárez-Quiñones ha agregado que la ministra le ha informado de que Europa va a abrir "una vía intermedia en la que la Comisión va a desarrollar ese plan de acción para solucionar el problema de convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva al sur del Duero".



Ese plan incluirá lo que el consejero ha denominado "medidas de flexibilización en la densidad de población del lobo en determinados lugares donde por la falta de alimentación natural el lobo busca la alimentación ganadera".



Ha agregado que el último censo del lobo ibérico en Castilla y León habla de 179 manadas, lo que viene a suponer entre 1.400 y 1.500 lobos.



El consejero ha explicado que, aunque el Gobierno regional "ha introducido mejoras en el sistema de indemnización a los ganaderos para hacerlo más rápido, de casi un año a 17 días", el problema de la "mala convivencia con el lobo en perjuicio de la ganadería extensiva no puede solucionarse si no se modera la densidad de lobo en determinados lugares".



Suárez-Quiñones ha dicho que cuenta con el apoyo del Comité de las Regiones en esta petición y que asimismo va a invitar al director general de medio ambiente de la Comisión Europea a que acuda a Castilla y León a conocer de cerca el "problema" que el lobo ibérico causa a la ganadería extensiva.



Asimismo, el consejero ha dicho que la ministra le ha transmitido que hará lo posible, incluidos los cambios legislativos necesarios, para que especies que se comercializan en Castilla La Mancha -como la trucha arcoíris- y que el Supremo ha obligado a incluir en el catálogo de invasoras no sean introducidas en tal listado para que se puedan seguir comercializando.



Finalmente, el consejero también ha pedido a la ministra la creación de un centro de visitantes en el Parque Nacional de Guadarrama situado un centro forestal en el termino municipal segoviano de El Espinar.