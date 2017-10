“Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Rey”

“El Rey ha estado correcto, ha dicho lo que tenía que decir, estoy de acuerdo con él”, ha asegurado esta mañana el nuevo secretario general de Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, en un desayuno en el Café Babelia, organizado por el The Experience Club y Clickradio.tv. El nuevo líder de los socialistas madrileños se ha mostrado rotundo, al asegurar que “la Generalitat de Cataluña ha tenido un comportamiento impresentable”, si bien ha puesto de relieve tanto “la dejación del Gobierno” en la crisis del 1-O, como la necesidad de “buscar otras vías de diálogo”.

“Estamos y estaremos siempre con la ley, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha señalado, “otra cosa es que a la vez podamos criticar la acción del Gobierno, de los jefes políticos de las fuerzas del orden, no la legitimidad de la acción de la Justicia”. “Los catalanes quieren una salida y hay que buscársela, los partidos tenemos que estar unidos en esta tarea”, ha dicho a preguntas de los periodistas convocados por el Experience Club. Uno de los escenarios que ha señalado como posible es la convocatoria de elecciones anticipadas.

José Manuel Franco es el secretario general del PSM con mayor respaldo de la historia reciente del partido, ya que obtuvo más del 71% de los votos en el proceso entre la militancia, de manera que incluso evitó la segunda vuelta en la elección. “Quizás sea la oportunidad para acabar con las familias en el partido”, la tradicional fragmentación de los socialistas madrileños en corrientes de opinión, a veces irreconciliables.

La militancia, tras las primarias en las que venció Pedro Sánchez, parece haber recobrado el protagonismo en la vida del PSOE. En ese sentido, cuando se le ha planteado la posibilidad de que se vote la aplicación en Cataluña del artículo 155 y cuál sería el voto del PSOE, ha explicado que, aunque no hay una decisión tomada, los parlamentarios mantendrían la disciplina y acatarían la decisión del la dirección del partido, “aunque la militancia está por no votar el 155”. Ha argumentado que el partido “debe asumir el liderazgo y ser capaz de explicar a la militancia que se tomen medidas aunque las bases no estén de acuerdo. Eso también es la política”.

Uno de los primeros envites a los que se enfrenta Franco al frente del PSM es votar esta semana la designación del exconsejero Jaime González Taboada como senador. Ha explicado que el PSOE va a facilitar su designación, porque “la norma impuesta por Gabilondo, con la que estoy de acuerdo, es que no se veta a personas”. En ese sentido, argumenta que “González Taboada no está siendo investigado, que sepamos, ni está imputado en causa alguna”. González Taboada, tal como ha explicado Franco, si finalmente es senador, recibirá el aforamiento correspondiente, es decir, que no podrá ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino solo por el Tribunal Supremo, en caso de que se viera inmerso en alguna causa judicial por posible corrupción”.

El papel del PSM en el Ayuntamiento de Madrid

Una de las situaciones que Franco pretende “clarificar”, es el papel del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, donde apoyó la investidura de Carmena, aunque cada vez son más coimplicdos los acuerdos con Ahora Madrid, la marca blanca de Podemos que domina la capital. “Ahora mismo no nos ven los ciudadanos una línea clara. Somos la izquierda, transformadora y con los pies en el suelo”. “Tenemos que hacer un programa creíble para 2019, creíble en el papel de izquierda transformadora, con una candidatura que salga a ganar. No queremos asaltar el cielo, queremos tener los pies en el suelo”, ha afirmado.

Del mismo modo, no ha querido especular con posibles candidatos a la alcaldía, advirtiendo de los procesos de primarias que sigue el PSOE. Ha afirmado que Cristina Narbona sería una gran candidata, si bien asegura que es un momento prematuro para hablar de candidaturas: “Lo que tiene que ser es un candidato que salga a ganar, no a quedar segundo”. Sí ha sido más explícito en torno al líder del PSM en la Asamblea, Ángel Gabilondo, del que ha dicho que “será un gran próximo presidente de la Comunidad de Madrid, no solo porque él se lo merece, sino porque se lo merecen los madrileños.