Los estibadores reprochan a la patronal haberles faltado el respeto

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), mayoritaria en el sector de estibadores, ha asegurado este sábado que la decisión de la patronal de no votar la última propuesta presentada por los sindicatos supone "una falta de respeto a los clientes, a los españoles y a los trabajadores".

En un comunicado, esta coordinadora señala que el hecho de que la patronal no responda a ninguna de las dos propuestas sindicales planteadas, una el día 1 y la otra el 13 de junio, "solo puede interpretarse como ausencia absoluta de voluntad negociadora para garantizar el empleo".

A la espera de la respuesta de la patronal, prevista para el 20 de junio, los trabajadores mantendrán las convocatorias de huelga previstas.

Es "asombroso", prosigue el comunicado, que la patronal no tenga previsto remitir su contrapropuesta hasta el próximo 20 de junio, y que tenga "la desfachatez" de pedir normalidad en el desempeño de sus labores a los trabajadores de los puertos.

La asamblea de Anesco, la patronal de la estiba, decidió ayer viernes no votar la última propuesta presentada por los sindicatos de estibadores tras analizar un informe jurídico del despacho Garrigues, que advertía de posibles infracciones legales en el caso de aceptarla.

Para CETM, la patronal ha tomado esta decisión sin argumentos técnicos, y según su coordinador general, Antolín Goya, es "inaudito, dada la gravedad de las consecuencias de este conflicto, que no tengan tiempo para sentarse a estudiar una manera de solucionarlo de forma pactada".

CETM califica de "burda" la excusa para la no subrogación de los trabajadores, que no se puede pactar la disminución salarial con las empresas que comuniquen su decisión de continuar con la relación laboral con el personal por medio de los Centros Portuarios de Empleo Según recuerda CETM, estos asesores jurídicos "no aceptan uno de los principios de la reforma laboral, que permite negociar en cada empresa las condiciones retributivas".

La coordinadora recomienda a la patronal que se lea los convenios colectivos, y rechaza que la petición sindical de regular la participación de los representantes de los trabajadores en la selección de personal y la creación de un comité de coordinación para actividades formativas, prácticas, traslados e ingresos sea ilegal.