Errejón quiere limitar a seis años el mandato del líder de Podemos

El documento organizativo que presenta el equipo de Íñigo Errejón para su debate en la Asamblea Ciudadana de Podemos plantea una modificación del organigrama de la dirección, con un reparto de tareas diferente, más colegiado, y limita las competencias y el mandato del secretario general a seis años.



En concreto, dice el documento organizativo de la iniciativa Recuperar la Ilusión, que suscribe Errejón para Vistalegre II, que la Secretaría General es un órgano "unipersonal" con funciones de representación y coordinación del partido a nivel estatal y que será elegido en la Asamblea Ciudadana, que marca que debe convocarse cada tres años, por sufragio universal directo.



Su mandato, añade, durará "un máximo de tres años con un máximo de dos mandatos" -en total seis-, aunque no tendría aplicación retroactiva, según aclaran desde Recuperar la Ilusión, y por tanto no impediría que en 2020 Pablo Iglesias pudiera mantenerse como secretario general tres años más.



No obstante, colocaría al actual líder del partido en la disyuntiva de decidir si vuelve a concurrir a ese puesto y supera los años de mandato que marcan los estatutos de la formación en vigor en ese momento, si es que se aprueba esta propuesta.



Según el documento de los "errejonistas", la Secretaría General ostenta la máxima representación del partido, a ella le corresponde la representación de la organización frente al exterior y de cara a las personas inscritas.



Podrá convocar y presidir el Consejo de Coordinación -la ejecutiva de Podemos- y el Consejo Ciudadano Estatal -máximo órgano entre asambleas-, de acuerdo con el procedimiento que se apruebe, y deberá "velar" por la coherencia y coordinación de la acción política del partido a nivel estatal.



También deberá proponer al Consejo Ciudadano estatal la composición de la ejecutiva -que estaría conformada por 13 miembros- antes de cualquier nombramiento, y la invitación de personas ajenas al órgano para que puedan acudir a las reuniones de los mismos de forma ocasional.



Una de las competencias que ya no tendría, según el documento de los "errejonistas", es la capacidad de convocar consultas o referéndum entre los inscritos ni tampoco la de convocar asambleas territoriales.



En su documento ético, marcan como principio general que debe inspirar el partido "una persona, un cargo" y "una persona, un salario" e impiden la presencia de los secretarios generales autonómicos en la dirección estatal, lo que ocurre por ejemplo en el caso de Pablo Echenique, que es secretario de Organización y al tiempo líder de Podemos en Aragón.



El documento, dado a conocer hoy y firmado por Juan Pedro Yllanes, Mónica García, Jorge Moruno y Tania González, explica que, para repartir la responsabilidad y conseguir una organización más plural, solo se podrá formar parte de un órgano interno, excepto en los casos en los que un cargo se derive de la titularidad de otro.



La propuesta aboga por mantener altos los estándares y compromisos éticos del nacimiento de la organización, como la prohibición de las puertas giratorias o la limitación de mandatos de sus cargos: ocho años prorrogables por circunstancias excepcionales una sola vez hasta doce.



Contiene, según sus promotores, una estricta carta de obligaciones del cargo público en el que a la limitación salarial -tres salarios mínimos- y la renuncia de privilegios se añade el cumplimiento de protocolos de igualdad, el deber de cumplir con sus obligaciones, la máxima transparencia y la rendición de cuentas de su función.



Para asegurar la separación de poderes, establece que las personas que formen parte de la Comisión de Garantías no podrán tener ningún otro cargo orgánico o público.



El documento ético, al igual que el resto -político, de igualdad y organizativo- es provisional y seguirá abierto a debate la próxima semana para incorporar otras propuestas.