Errejón apuesta por descentralizar Podemos

Íñigo Errejón ha participado hoy en Eibar (Gipuzkoa) en un coloquio con militantes de su formación, al que ha asistido también la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, quien le ha entregado el documento aprobado por la formación en Euskadi con propuestas para la Asamblea Ciudadana de Vistalegre, prevista para el próximo mes. Entre esas propuestas figura avanzar hacia una estructura federal de Podemos, a imagen de la España plurinacional que defiende el ideario de Podemos, una idea que ha apoyado hoy el dirigente de la formación morada.

"Hemos dicho una cosa de sentido común, tenemos que construir una organización que se parezca al país que queremos. Si estamos reconociendo que nuestro país es plurinacional, que la forma de organización solo puede ser federal en su estructura, pero confederal y con relaciones bilaterales con algunos territorios concretos, eso no solo hay que decirlo hacia afuera, hay que aplicarlo dentro", ha argumentado Errejón, en declaraciones a los periodistas. El número dos de Podemos ha dicho desear una formación política "plural", en la que los municipios y las "diferentes realidades territoriales" tengan "mucho peso".

Ha reconocido que, hasta ahora, Podemos "ha hecho el camino con el poder concentrado en pocos sitios y en poca gente", lo que "a lo mejor ha tenido que ser así", pero "es momento de cambiar".

Ha abogado por "ensanchar" el partido, "ampliarlo" y "tender la mano a más gente para construir una alternativa al Gobierno del PP", al que ha acusado de protagonizar una subida del 33 % del precio de la luz, de alcanzar un "pacto vergonzante" sobre las cláusulas suelo, en el que los bancos deciden cuando devuelven "lo estafado", y de aplicar "un recorte de 5.500 millones de euros por parte del señor Montoro".

El dirigente del partido morado ha reconocido que hasta ahora ha resultado difícil acometer las transformaciones internas que defiende, debido a que España ha estado en un "permanente proceso electoral", pero ha añadido que ahora llega el momento de construir una organización que intente "democratizarse y descentralizarse para ampliarse".

También ha defendido que en su actividad política la Podemos que salga de Vistalegre II sea "más ambiciosa en mostrar voluntad de gobierno y vocación de mayorías". Ha destacado su sintonía con las propuestas planteadas por la organización en Euskadi, no sólo en cuanto a la organización interna, sino también con las que proponen la limitación de cargos y el reforzamiento de la renta pública y la "democratización de la economía".

Por otra lado, sobre la toma de posesión de Trump en Estados Unidos, Errejón ha asegurado: "Me avergüenzo de que el presidente del Gobierno español le haya deseado éxito y no se haya sumado a las muestras de preocupación que el grueso de las formaciones políticas democráticas están expresando en todo el continente". Además, ha dicho que para Podemos el ascenso de Trump supone un "desafío", porque, si quienes pretenden construir "fuerzas populares democráticas" no aciertan a "hacer bien sus deberes", vendrán "fuerzas reaccionarias, xenófobas, racistas y machistas a ocupar esa posición".