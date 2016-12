ERC saldría del Govern si sustituyese el referéndum por unas elecciones

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, se ha mostrado convencido de que el referéndum se acabará celebrando en 2017, aunque no sea acordado con el Estado español, y ha advertido de que su partido saldría del Govern si este decidiese sustituir el referéndum por unas elecciones autonómicas.



En una entrevista con Efe, Tardà ha asegurado que el referéndum "no sólo se convocará, sino que también se hará", puesto que "no hacerlo sería ilegal, sería incumplir la ley fundacional" de la nueva "república catalana", en alusión a la ley de transitoriedad jurídica que preparan Junts pel Sí y la CUP en el Parlament para desconectar Cataluña del marco legal español.



Tardà ha dicho tener "toda la confianza" en el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y en el presidente del grupo de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y se ha mostrado convencido de que las "dudas" sobre la viabilidad de un referéndum no acordado con el Estado son "minoritarias dentro del PDeCAT".



Además, ha destacado que la presencia de los republicanos en el ejecutivo catalán representa una garantía de que el referéndum se celebrará según está previsto en la hoja de ruta soberanista, es decir, como muy tarde en septiembre de 2017.



"Mientras ERC esté en el Govern, ningún independentista tiene que temer nada, porque el referéndum se hará y, como máximo, tendrá lugar en septiembre. Es más, si no se convocase, Esquerra ya no estaría en este gobierno".



Tardà ha subrayado que ERC se posicionaría "evidentemente en contra" si, ante las trabas y obstáculos que pusiera el Estado a una votación sobre la independencia, "alguien quisiera sustituir el referéndum por unas elecciones autonómicas".



"ERC siempre ha dicho que el referéndum se tienen que convocar y, si no se hiciese, sería porque el Govern se ha acobardado, en cuyo caso tendría que dimitir", lo que conduciría a unas elecciones no previstas, en las que las fuerzas que integran el ejecutivo catalán podrían ser castigadas por los votantes.



"Este gobierno tiene una obligación, que es convocar un referéndum, porque es un compromiso adquirido con la ciudadanía, y si no lo cumpliese estaría traicionado y engañando al pueblo de Cataluña, aunque antes de que esto ocurriese ERC saldría del Govern", ha remarcado Tardà.



Según el portavoz de los republicanos en el Congreso, este sería un escenario no deseado por nadie y "que espero que no se dé", ya que "si hay un gobierno que traiciona" el compromiso del referéndum "las fuerzas que lo integran no sé si tendrán valor de presentarse a las elecciones".



Tardà, que confía en que estas circunstancias no se llegarán a producir, ha esbozado cuál podrá ser el itinerario del proceso si finalmente tiene lugar el referéndum: "Si gana el 'sí', se convocan elecciones constituyentes, y si gana el 'no', serán unas elecciones autonómicas".



Después de que en la cumbre soberanista del pasado viernes surgiera el compromiso de volver a tender la mano al Estado para pactar un referéndum, Tardà ha indicado que este nuevo intento es compatible con la hoja de ruta y con el plazo de septiembre de 2017.



Según Tardà, una eventual negociación "de gobierno a gobierno" podría desarrollarse en paralelo a los trabajos de preparación del referéndum y de las denominadas "leyes de desconexión".



"Estamos en el esprint final y, aunque nos esperan unos meses de vértigo, este proceso no puede pararse", ha señalado Tardà, antes de puntualizar que, cuando la alcaldesa de Barcelona y cara visible de los 'comunes', Ada Colau, pide un referéndum con garantías y vinculante "está diciendo lo mismo" que el independentismo.



El referéndum, ha explicado, "no puede ser otro 9N, tiene que desprenderse de una ley que le otorgue una cobertura legal", y esto se conseguirá, ha recalcado, con la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica que elaboran JxSí y la CUP.



"A partir de ese momento habrá un choque entre dos legalidades, la española y la catalana", ha pronosticado, lo que significa que durante un tiempo existirá "un conflicto democrático" cuya única solución pasará precisamente por el referéndum vinculante.