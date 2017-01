ERC se quedó sola en su petición de suprimir el Senado

ERC no ha recibido hoy ningún apoyo en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta a su petición de suprimir el Senado, al haber sido rechazada su moción por los grupos mayoritarios PP y PSOE y ante la que se han abstenido Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes del PDeCAT.



En la iniciativa se argumentaba que el Senado es una institución "inútil y prescindible" porque "no desarrolla las funciones de Cámara de representación territorial, como contrapeso territorial a las decisiones del Congreso, ni tampoco es Cámara de reflexión, fortalecimiento y ayuda para que las leyes se aprueben sin situaciones compulsivas".



El PP ha presentado una enmienda en la que proponía impulsar su reforma a partir de la ponencia que trabajó al respecto en la X Legislatura de manera que se potencie su "naturaleza territorial", en palabras de la senadora Susana Camarero.



Sin embargo, el portavoz de ERC, Santiago Vidal, ha rechazado esta propuesta por entender que supondría "reactivar" un debate ya agotado y "caer en el mismo error de 2012", cuando se creó la última ponencia, convencido de que una nueva tampoco dará resultados.



Y es que, según este senador, todos los intentos de reforma de la Cámara Alta han "fracasado"; como prueba ha recordado que el dictamen de aquella ponencia nunca se elevó al pleno y ha remarcado que en 2004 el Consejo de Estado ya advirtió de que cualquier intento de aumentar su peso territorial debe pasar indefectiblemente por una reforma de la Constitución.



Es este el camino por el que apuesta ERC, una reforma de la Carta Magna que de paso discuta si se sustituye la Monarquía parlamentaria por una República federal y recoja el "clamor popular" del 80 por ciento de los catalanes y 70 por ciento de los ciudadanos españoles que según sus cálculos apuestan por eliminar el Senado.



Contra el "cierre, la clausura y la destrucción" se ha expresado sin embargo la portavoz del PP, Susana Camarero, partidaria en todo caso de la reforma y mejora de una institución que sí ve válida.



Ha advertido a ERC de que si el PP hubiera planteado esta misma idea le habrían acusado de "centralista" por querer cerrar la única Cámara con "sensibilidades territoriales", la única donde se hablan todas las lenguas cooficiales y donde las Comunidades Autónomas pueden elegir parte de los senadores y también la única cuyos miembros se eligen por listas abiertas.



En nombre del grupo socialista, el senador Joan Lerma ha incidido también en que el Senado ha sido útil, al haber cumplido la función que le encargó la Constitución, cree que ha servido para controlar al Gobierno y que refleja precisamente la "España plural y diversa".



Aun admitiendo que es necesario seguir trabajando para mejorarlo, y que ello debe hacerse cambiando la Constitución, ha argumentado que su cierre no es precisamente la solución cuando todos los países "plurales y complejos" como España cuentan también con cámaras territoriales.



En la misma línea, la portavoz de Podemos, Pilar Garrido, ha advertido de que la supresión del Senado "nos llevaría a una España en clave centralista" porque negaría que España es "un país plural, diverso, un país de países, una nación de naciones" donde a su entender es "necesaria" esa segunda Cámara.



Al justificar su abstención, ha apostado por "un gran debate serio, sosegado y democrático donde pongamos encima de la mesa qué modelo de Estado queremos" y cuál debe ser el papel de sus Cámaras.



Desde el PDeCAT, María Teresa Rivero, ha dicho que para su grupo sería una "incongruencia" reclamar el cierre del Senado cuando su partido trabaja desde esta institución para defender "los intereses de Cataluña y los catalanes" y aunque precise de "reformas urgentes" la considera una "plataforma incuestionable" para hacer política y controlar al Gobierno.



La moción de ERC ha sido rechazada por 21 votos en contra, tres abstenciones y el único voto a favor del partido proponente.