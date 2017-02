El entramado de la familia Salas; el yerno a prisión

El pasado 9 de diciembre, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), fue asesinada en el interior de su vehículo tras recibir dos tiros en la cabeza. En un primer momento, los agentes de la Policía Nacional barajaron la posibilidad de que el motivo de su asesinato fuera por robo o por un ajuste de cuentas. Sin embargo, los investigadores desecharon esta idea y se centraron en la familia.

Dos meses después de la muerte de la matriarca de los Sala, el yerno de la fallecida era detenido este miércoles como principal sospechoso del crimen. Herencias y dinero, el principal motivo por el que se le acusa de haber cometido el crimen. Ayer viernes, el Juez envío a prisión sin fianza a Miguel López, marido de la hija pequeña.

Aunque el acusado no ha confesado, el Juez acepta el relato de la policía basado en indicios y basada en problemas familiares y de dinero, y lo envía a prisión con la intención de que confiese. Ni el arma, ni pruebas de pólvora y la negativa del acusado se pusieron encima de la mesa del juez durante las tres horas que duró la declaración. El fiscal y la acusación particular que representa al hijo mayor pidieron la prisión; la acusación particular que representa a las hermanas, por separado, apoya al acusado.

Las disputas familiares

La mayoría de las disputas familiares comenzaron con la muerte de Vicente Sala, expresidente de la CAM, en agosto de 2011. Éste dividió su herencia (dinero y negocio) entre sus cuatro hijos, su mujer y su cuñada. A cada uno de sus cuatro hijos les dejó un 20% de la empresa, mientras que el 20% restante lo repartió entre su mujer (17,5%) y su cuñada (2,5%).

Cinco años más tarde y pocos meses antes de que María del Carmen apareciera muerta en el interior de su Porsche Cayenne, las relaciones de esta con sus hijas no eran de las mejores. Estas malas relaciones se han visto reflejadas en la herencia y en el reparto de la empresa que ha dejado la matriarca de la familia. De hecho, en la junta general que celebró la familia el 19 de diciembre, María del Carmen, haciendo uso de la acción de oro que le legó su marido, es decir la potestad de decidir sobre las decisiones de sus hijos, logró cambiar el órgano de administración del entramado empresarial. A partir de ese momento, la empresa pasó de tener un consejo de administración en el que todos los miembros de la familia tenían representación a tener un administrador único: Vicente Sala Martínez, hijo del matrimonio Salas.

La primera decisión de Vicente Salas fue suprimir los dividendos que cobraban las hermanas.

Además de todo esto, la mujer del expresidente de la CAM, le ha legado la mayor parte de su fortuna al primogénito de la familia mientras que sus hijas María del Mar, Eva Fuensanta y María Antonia han recibido solamente la parte a la que está obligada por ley. De esta manera, cada una de las hermanas pasa a tener un 21,4% de la empresa mientras que Vicente salas consigue hacerse con el 33,3% del ‘holding familiar’. Aun así, el total de las hermanas suma un 64,2% lo que les daría a estas el poder de decisión si no fuera porque María del Carmen también le legó a su hijo el poder de mejora y el de libre designación y pensaba en un cambio inmediato de los estatutos corporativos.

Si ya de por sí las relaciones entre hermanos era complicada, con la muerte de la madre, la tensión entre los hermanos ha aumentado. De hecho, Vicente Sala se ha personado como acusación particular mientras que sus tres hermanas lo han hecho por otro.

Miguel Ángel López, yerno de la fallecida, detenido

Este miércoles miembros de la Policía Nacional detenían a Miguel Ángel López, marido de Fuensanta, una de las hijas de María del Carmen. Desde que los agentes descartaron el robo y el ajuste de cuentas y la participación de un sicario, el yerno de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se convirtió en el principal sospechoso del crimen.

El concesionario en el que María del Carmen fue asesinada pertenecía al yerno que se convertía en la última persona en verla con vida. Según han confirmado varios trabajadores del establecimiento, Miguel Ángel se encontraba en estas oficinas cuando la fallecida llevó el coche a que lo lavaran. Los empleados del negocio limpiaron el vehículo en el interior de la nave y luego lo dejaron a la salida de los viandantes. Sin embargo, la limpiadora del lugar que encontró el cuerpo sin vida de María del Carmen lo hizo en el interior de la nave de lavado, lo que ha llevado a que los agentes a la conclusión de que Miguel Ángel volvió a meter el coche en el interior, en un sitio donde además no estuviera al alcance de las cámaras de seguridad. Fue en este lugar donde una bala trucada le entró por su mejilla izquierda mientras que la otra impactó en la parte trasera de la cabeza.

Tras interrogar a todos los empleados y familiares, los agentes han reconstruido estos hechos delante del detenido aunque, por ahora, no ha confesado ser el autor del crimen. Estos mantienen la hipótesis principal de que Miguel Ángel mató a su suegra para impedir que esta cediera finalmente todo el poder patrimonial del ‘holding’ empresarial al primogénito, en detrimento de sus otras hijas.

A toda esta investigación se le une un detalle: el nieto de María del Carmen colgó una foto en las redes sociales el día de la muerte de esta en la que aparecía con una camiseta donde se podía leer “Jaque mate”. La foto fue borrada posteriormente por el joven aunque la Policía ha conseguido recuperar. A todas estas incógnitas se le añade la problemática de averiguar, entre otras cosas, a quien beneficiaría la muerte de la matriarca de la familia.

Dentro de todo este entramado familiar, en el que las tensiones entre hermanos y las luchas de poderes por las distintas sociedades de la familia ocupan un largo entramado, la policía continúa investigando a Miguel Ángel López y su posible implicación en el crimen de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Salas.