Elvira García, la primera senadora que posa para Interviú

Se presentó a las elecciones de 2005 como miembro de Podemos y fue la senadora de Álava más votada, con más de 40.000 apoyos, pero dejó el partido el pasado mes de febrero por el impago de 5.000 euros de su piso de alquiler social en Vitoria, aunque no renunció al acta y ahora es miembro del Grupo Mixto, donde intenta defender los intereses de su provincia. Su última 'gesta' ha sido posar para la portada de Interviú, para intentar aclararlo todo.

Madrileña de cuna e hija de empresarios divorciados, con anterioridad había sido animadora infantil, comercial de seguros, encuestadora, administrativa, cajera y encargada de bar, y en la actualidad está divorciada y tiene dos hijos de 15 y 10 años. Sobre lo del piso asegura que vivía en él desde 2006 con su marido, al que denunció en 2012 por violencia de género, "me divorcié en 2013 y entendí que era él quien tenía que hacerse cargo de la cuota de alquiler, pero luego me enteré de que si no había orden expresa del juez era yo quien tenía que pagar las mensualidades, y de ahí que se fuera acumulando la deuda". Llegados a ese punto asegura que "pagué los 5.000 euros religiosamente con el dinero que me prestó una senadora amiga, mediante un contrato personal sin intereses".

Elvira puntualiza que "ni fui desahuciada ni me echaron del partido, me marché al ver la falta de apoyo que sentí cuando se enteraron de mi denuncia por violencia de género". Según ella, "se desató una histeria colectiva contra mí, llegando al extremo de que un cargo provincial de Podemos me llegó a amenazar con hacerles daño a mis hijos".

Otra cosa que niega es que se fuera a vivir a la 'milla de oro' vitoriana, "por mi condición de víctima de violencia de género podría haber seguido en el piso de alquiler social indefinidamente, sin pagar nada, pero renuncié a ello porque me lo podía permitir, y aún hubo gente de Podemos que me echó en cara que no ejerciera ese derecho. Me fui a vivir a un piso del centro, que conseguí a buen precio de alquiler".

Sobre su no renuncia al acta de senadora aclara que "no existe ninguna razón jurídica, política ni ética para que tenga que hacerlo porque no he robado y no estoy imputada", y subraya que en el Grupo Mixto se dedica "a defender los intereses de Álava por encima de todo". De su anterior partido dice que "apenas tengo relación con ellos, están inmersos en una guerra interna y en una batalla de egos que no va conmigo".