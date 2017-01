Elorza cree que una candidatura única en las primarias sería "una salida en falso"

El diputado nacional Odon Elorza ha reclamado este sábado que la gestora del PSOE convoque cuanto antes elecciones primarias a la secretaría general en un proceso en el que cree que una candidatura única "de consenso" sería "una salida en falso" para el partido y no solucionaría su crisis.



Elorza ha hecho estas manifestaciones en una conferencia de prensa en Logroño, acompañada de la también diputada Zaida Cantero, antes de participar en un acto convocado por la plataforma "Primarias y Congreso ya" de La Rioja, al que han asistido también militantes de Navarra y el País Vasco.



El exalcalde de San Sebastián ha recalcado que hay muchos militantes socialistas que consideran "urgente la convocatoria de primarias para secretaría general y un congreso extraordinario" como una fórmula "para resolver esta crisis importante del PSOE".



Cree que esos militantes "solo piden, con esa actitud de rebeldía, que le devuelvan la voz y pueda decidir" algo para lo que "ya vamos tarde", ha dicho.



"Exigen (esos militantes) lo que les corresponde tras lo que pasó el 1 de octubre, cuando sucedió esa especie de conspiración auspiciada por el viejo bipartidismo desde diferentes sectores políticos y económicos", ha afirmado, en alusión al Comité Federal tras el que Pedro Sánchez dejó de ser secretario general del PSOE.



Entonces se puso al frente del partido a una gestora "que no está cumpliendo su papel" porque "debe convocar primarias y congreso, no lo ha hecho y nos dicen que en el próximo comité tampoco" algo que contribuye a "excitar más el ánimo de un sector del PSOE" aunque "decida lo que decida la gestora, ningún socialista se va a ir a casa y a perder los nervios o la esperanza, que lo sepan".



Ha reconocido que espera que Pedro Sánchez concurra a las primarias "porque sería un magnífico candidato" y aunque ahora "él está administrando sus tiempos", Elorza cree que "sería bueno que se pronunciase lo antes posible".



En cualquier caso, ha insistido, su deseo es que "no se obvie el debate con la excusa de que para el PSOE es mejor una candidatura única" algo que podría llegar "por medio de un pacto en los despachos" y "eso no ayudaría a resolver de verdad la crisis del PSOE, sería una salida en falso".



Zaida Cantero, por su parte, ha iniciado su comparecencia aclarando que ha tramitado su alta en el PSOE, pero está a la espera de que su agrupación la envíe a la sede nacional del partido y reciba una contestación, con lo que ahora se siente como "pos-independiente y pre-militante".



"De momento, como votante, doy mi opinión en libertad", ha dicho la diputada, que ha abogado por un proceso de primarias en el que "cuantos más candidatos se presenten, en libertad y cumpliendo los requisitos necesarios, mejor".