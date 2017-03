El Ejército del Aire pide a Airbus cambiar un motor del A400M entregado en noviembre

Tres meses después de la majestuosa presentación y entrega del avión militar A400M al Ejército del Aire, Airbus Defence and Space ya ha tenido que meterle mano. Aunque la aeronave ya venía con retraso por los diversos problemas que se ha ido encontrando por el camino el proyecto, la compañía ha tenido que cambiar ahora uno de los cuatro motores por completo y ha sustituido piezas en otros dos.

Estas modificaciones estaban previstas y “pactadas con el cliente”, según ha explicado un portavoz de la compañía a Estrella Digital. Es más, la sustitución completa del motor fue una petición del Ejército del Aire, según han confirmado fuentes militares. Se trata de uno de los aparatos que giran en sentido contrario a las agujas del reloj (dos giran a favor y otros dos, en contra) aunque no han trascendido los motivos de su cambio. Desde Airbus han declinado hacer más comentarios al respecto.

Pero, además, se han cambiado piezas de dos motores, más en concreto componentes de las cajas reductoras (Propeller Gear Boxes, PGB) de los motores 1 y 3 -que giran en sentido de las agujas del reloj-. Se trata de dos componentes metálicos en los que se producían unas grietas en las hélices y provocaban que las partículas cayeran en el sistema de aceite del avión.

Este problema ya se había detectado en junio del año pasado en un avión entregado a Reino Unido, momento en el que comenzaron a realizarse revisiones en todas las aeronaves y se pidió a los clientes que realizaran inspecciones cada 200 horas de vuelo. Pero, en el caso del avión entregado al Ejército del Aire, se han cambiado directamente.

Airbus ha enviado a Zaragoza a un grupo de técnicos desde su factoría de Sevilla, según recoge el 'Heraldo de Aragón'. Estos expertos de la empresa se han sumado a otros 30 que ya se encontraban en el Ala 31, un grupo de trabajadores que se encuentran en las bases desde donde operan estos aviones de transporte militar.

El Ejército del Aire, que oficialmente considera estos cambios como algo previsible, estima que estas modificaciones estarán terminadas entre esta semana y la que viene. Además, se cambiarán los sensores de combustible, que también habían dado problemas.

Estas revisiones forman parte de un programa iniciado por la compañía tras la detección de múltiples fallos. Los del último año, se han centrado precisamente en los cuatro motores turbohélice. La mitad de los aviones tuvieron que cambiar las cajas reductoras, por un lado, y además había un fallo en los propulsores de los aviones. Solo la revisión de los aviones ya entregados y el cambio de las cajas reductoras de los motores para paliar estos problemas ha supuesto 1.200 millones de euros.

Reunión en Madrid

La noticia del cambio del motor solicitado directamente por el Ejército del Aire se conoce apenas un día antes de la reunión de alto nivel de los países que integran el proyecto A400M que se producirá en el Ministerio de Defensa este jueves. El secretario de Defensa, Agustín Conde, organizó el encuentro después de que el consejero delegado de Airbus, Tom Enders, pidiera una renegociación del contrato por los costes sobrevenidos precisamente por los múltiples problemas en el proyecto.

Enders pedía recuperar de alguna manera los 2.200 millones invertidos en los retrasos y fallos en la construcción del avión y la respuesta no se hizo esperar. “El consejero delegado de Airbus sorprendió a estos siete países con unas declaraciones ante los medios de comunicación sobre diferentes problemas que afectan al desarrollo actual del programa”, indicó el Ministerio de Defensa horas después en una nota. Asimismo, se pedía de manera clara que Airbus expusiera “los problemas ocurridos en el programa A400M” que motivaron las declaraciones.

Pero el CEO de Airbus, no acudirá a la reunión de este jueves en el Ministerio de Defensa, según han confirmado fuentes del departamento a este diario. Al encuentro, acudirá una delegación de la compañía donde habrá representantes de España, el resto de países que forman parte del proyecto (Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Turquía y Malasia -a Luxemburgo lo representará el delegado belga) y de OCCAR, la organización de países participantes en el proyecto. En cualquier caso, desde la Secretaría de Estado tienen claro que los fallos no son responsabilidad de España y que Airbus no es una compañía comercial, sino que depende de los países que la participan.

Durante la reunión, se discutirá la situación actual del programa y, probablemente, la sustitución completa de un motor será uno de los temas de conversación que mantengan los representantes del proyecto. La intención de la compañía es que los países no le penalicen por los retrasos en las entregas y la disminución de capacidades de las aeronaves. "Estas penalizaciones son injustas”, dijo hace un mes el consejero delegado de Airbus, Tom Enders, que pidió "flexibilidad" a los países participantes en el proyecto, aunque ahora no aparezca en la reunión convocada por Conde.

24 aviones entregados

En total, se han entregado 24 aviones a los ejércitos de Francia, Reino Unido, Alemania, Turquía y Malasia, además de la aeronave entregada a comienzos de noviembre a España. El Ejército del Aire tiene previsto recibir otros 14 aviones que se dirigirán directamente al Ala 31 de Zaragoza para sustituir progresivamente a los 10 aviones de transporte Hércules, operativos desde 1975 y que se siguen usando para transporte militar. El Ejército del Aire compró en total 27 aviones de este tipo, pero se decidió que solo operarían y mantendrían 14. Los 13 restantes serán vendidos a otros países aunque, por el momento, no hay información al respecto.

También Indonesia se sumará a la lista de países que tendrán el A400M en su flota. Este mismo miércoles, tras la visita del presidente francés, François Hollande a Yakarta, el país ha hecho firme su intención de comprar estas aeronaves, aunque no se ha especificado la cantidad. ha formalizado su intención de comprar aviones A400M, según ha informado El Elíseo.