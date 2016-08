La ejecutiva del PSOE avala mantener el voto en contra de Rajoy

La ejecutiva federal del PSOE ha avalado mantener el voto en contra a la investidura de Rajoy, a pesar del acuerdo que éste ha alcanzado con Ciudadanos y Coalición Canaria y que le permitirá presentarse este martes en el hemiciclo con el apoyo de 170 diputados.



"No hay nada que haya variado la posición del PSOE", ha confirmado a la salida del cónclave el diputado andaluz y secretario de Política Federal, Antonio Pradas, al tiempo que el secretario general, Pedro Sánchez, se dirigía de Ferraz al Congreso para reunirse con el presidente en funciones y candidato a la reelección, Mariano Rajoy.



Según fuentes socialistas, Sánchez volverá a decirle a Rajoy que lo que debe de hacer ahora es buscar el apoyo de los parlamentarios del PNV.



"A Rajoy le queda mucho recorrido, no ha trabajado lo suficiente", ha apuntado Pradas, para quien el pacto de investidura ratificado por el PP y Ciudadanos es un "acuerdo de gobierno que ratifica la política de la derecha".



En la misma línea se han pronunciado otros miembros de la ejecutiva como la secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red, María González Veracruz, para quien el acuerdo con Ciudadanos "no ha cambiado nada ni es motivo para plantearse nada".



También el gallego Abel Caballero ha aconsejado a Rajoy que "vea menos fútbol y vaya al País Vasco a buscar los votos del PNV", tras ironizar con la "nueva política que consiste en decirle a los adversarios que le voten a uno".



Según fuentes próximas a Sánchez, la ejecutiva no ha hablado de la posibilidad de convocar un Comité Federal tras las votaciones de esta semana para discutir si el PSOE reconsidera su posición.



Algunos miembros de la ejecutiva creen que el Comité no se convocará antes de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre "si no hay cambio de escenario político".



"Esta semana votaremos no y no. Después del día 2 Rajoy tiene que ver qué hace", ha resumido Caballero, al tiempo que María González pedía a los suyos "firmeza", "coherencia", "tranquilidad" e ir "paso a paso" y "día a día".