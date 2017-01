Un eco que no se debilita

Alejandro Ruiz Huerta: "no soy rupturista con nuestra democracia". El Presidente de la Fundación Abogados de Atocha, superviviente de la matanza, ha corregido al Secretario del Partido Comunista de Madrid, Alvaro Aguilera, que había afirmado con tan poca oportunidad como elegancia: “los abogados de atocha son ruptura y no una pata de las cloacas del régimen, como quieren hacernos ver”.

Ruiz Huerta ha reforzado su argumento señalando que “hicimos lo que pudimos con la democracia y no me avergüenzo de ello; otra cosa es que haya que profundizarla”. Por su parte, el Secretario de las Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, ha recordado a los “nuevos” políticos que “la democracia se conquistó, no fue ningún regalo”.

El cruce de opiniones se ha producido en la Plaza Antón Martín, que acoge el monumento de El Abrazo del pintor y escultor Juan Genovés, frente a donde estuvo el despacho de los abogados laboralistas de Atocha.

Como cada año desde aquel 24 de enero de hace cuarenta años, junto al conjunto escultórico, se han depositado claveles rojos y ha sonado la Internacional, tras las intervenciones de los representantes de las organizaciones a las que pertenecían las víctimas y de Alejandro Ruiz Huerta, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, quien ha recordado uno por uno a Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, y Enrique Valdevira, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal y a los heridos Miguel Sarabia, Luis Ramos, Dolores González y a él mismo.

Antes, los homenajes habían incluido la visita a los cementerios de Carabanchel y de San Isidro

Tras un acto de memoria viva frente al olvido, como lo ha definido Jaime Cedrún, se ha celebrado en el Auditorio Marcelino Camacho la entrega de los premios que la Fundación Abogados de Atocha otorga anualmente, y que en este 40 aniversario recayó en Juan Genovés, artista y creador de la obra El Abrazo y del conjunto escultórico de Antón Martín, y en el Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía.

Por la tarde se han presentado el libro “Cristina, Manuela y Paca. Tres vidas cruzadas, entre la justicia y el compromiso”, de Irene Díaz, José G. Alén y Rubén Vega, sobre las figuras de Cristina Almeida, Manuela Carmena y Francisca Sauquillo. En la presentación han estado presentes el secretario general confederal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz- Huerta.

El gobierno se ha sumado al homenaje, a través de un tuit de Juan Ignacio Zoido, ministro de interior: “No podemos olvidar nunca la enseñanza de libertad y justicia de quienes fueron asesinados hace ya 40 años de manera cruel”.