Díaz no da el paso pero prepara el terreno: "No tengan duda de que hablaré"

Susana Díaz se sigue haciendo de rogar. A cada acto que acude la pregunta sobre si se presentará le persigue como su sombra, pero ella se mantiene en sus trece y mantiene su calendario inquebrantable. Este domingo, le ha tocado en Valencia, a donde ha acudido a celebrar el Día de Andalucía y en eso se ha centrado.

Por "respeto a mi tierra y a los ciudadanos de Andalucía no me voy a distraer en hablar ni de mí ni de nada que no sea de la celebración del Día Andalucía", ha afirmado Díaz en declaraciones a los periodistas en el Palau de la Generalitat, antes de asistir en Mislata (Valencia) a la celebración del Día de Andalucía.

Pero ha dejado, una vez más, la puerta abierta. "Habrá momento de hablar de quién" y ha añadido: "No tengan duda de que hablaré" y ha vuelto a zanjar las dudas con una respuesta futura indefinida.

Este sábado, estuvo en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en otro de esos actos que no forman parte de una precampaña y que responden siempre a algún vínculo con Andalucía o su posición en el PSOE, según explica su entorno. En ese caso, la presidenta andaluza inauguraba la Casa de Andalucía de la localidad. Casualidad o no a la hora de elegir dónde celebrar los actos, ambos días ha estado arropada por dos de los barones enmarcados en su órbita: Emiliano García-Page y Ximo Puig.

Pero puede que los actos socialistas empiecen a pesar en Andalucía, tal y como critica el PP de Andalucía. Este sábado, la vicepresidenta de Organización del PP andaluz, Patricia Navarro Díaz, ha lamentado que Díaz haga "tournée" por España durante los fines de semana con el único objetivo de ser la secretaria general del PSOE y le ha exigido que deje de usar el 28-F como "trampolín de su carrera personal".

Patxi y Pedro continúan con sus actos

Mientras, Patxi López y Pedro Sánchez han continuado con su carrera hacia Ferraz no exenta de dardos. El exlehendakari ha criticado este domingo la acumulación de cargos de sus posibles competidores, centrado en Díaz. El PSOE no se puede permitir "el lujo de tener un secretario o una Secretaría general a media jornada", según ha dicho en un acto con militantes en Burgos.

Además, ha asegurado que llevará su candidatura hasta el final, "sin apaños ni pactos extraños por arriba", pese a haberse reunido con el secretario general del PSOE de Castilla y León, un declarado 'sanchista'.

Por su parte, el exsecretario general socialista, Pedro Sánchez, ha estado en Aldeanueva de Ebro (La Rioja), donde ha reivindicado recuperar un PSOE "autónomo". Además, el exlíder socialista ha asegurado que ve al PP nervioso ante la posibilidad de que sea él quien gane las primarias de su partido.

Aquí, Sánchez ha perdido, al menos de vista, uno de sus más firmes apoyos hasta hace poco. El secretario general del PSOE riojano y su mano derecha en la dirección del PSOE, César Luena, no ha asistido al acto.