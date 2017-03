Díaz, Sánchez y López comienzan la lucha por el liderazgo del PSOE

Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López han hecho este sábado un llamamiento a la unidad del PSOE en los respectivos mítines que han celebrado los tres precandidatos a la secretaría general del PSOE en Cartagena, Granada y Lugo, respectivamente.



La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado esta mañana el "orgullo" que siente de formar parte del PSOE en Cartagena (Murcia), donde ha hecho un llamamiento a la unidad de la organización, a la que ha definido como un partido "fraternal" con un "liderazgo fraternal" en el que la única palabra que les una sea la de "compañero".



Durante este acto, que ha supuesto la apertura de su precampaña para liderar el PSOE (pese a que esperará hasta el 26 de marzo para presentarla oficialmente), Díaz ha dicho también que desde que se anunció que presentará su candidatura ha vivido el proceso con "ilusión y alegría", así como con "ánimo y fortaleza", y ha expresado que "cuando el PSOE no está bien, España lo nota". Una afirmación ante la que ha abogado por "seguir avanzando y cambiando" con un partido "reformado y transformado".



Díaz ha estado arropada por la vicealcaldesa de la ciudad, Ana Belén Castejón, otros regidores socialistas de la región, como el secretario general autonómico, Rafael González Tovar, y la presidenta de la Asamblea regional, Rosa Peñalver; así como por unos 600 militantes y simpatizantes. Según ha manifestado, el PSOE "tiene que salir a ganar y ser un partido de mayorías", sin conformarse con ser solo "la primera fuerza por la izquierda", por lo que tiene que evitar que lo acomplejen otras fuerzas políticas.



Por su parte, y desde Granada, Pedro Sánchez ha manifestado que el PSOE debe permanecer "unido" después de las primarias, aunque ha manifestado que el partido se encuentra en una "encrucijada" entre "dos modelos", el de "la gestora" que defendió la abstención para la investidura de Mariano Rajoy, y el suyo, por el que tuvo que pagar "un alto precio".



Este proceso de primarias tendrá "una ventaja", a juicio de Sánchez, que consistirá en que se mantendrá un "debate sin subterfugios" entre aquellos que "defendieron" la abstención al PP y los que votaron que no. "Los socialistas andaluces sabéis a qué decir que no y a qué decir que sí", ha dicho el exsecretario general del PSOE, al tiempo que ha augurado que serán estos con los que se producirá "el cambio" en el partido, con su "fuerza" y "a la vanguardia".



"Queremos votar aquellos que no fuimos escuchados para la abstención del PP", ha insistido el aspirante, que se ha descrito como un "político libre" convencido de que frente "al poder" de "una minoría" está el "poder de la militancia".



Sobre el congreso del PSOE en el que saldrá el nuevo secretario general, el también precandidato Patxi López ha afirmado en su mitin de Lugo que no pondrá "ninguna sombra de duda" sobre el procedimiento y los censos ya que "seguro que son correctos".



López también ha defendido la "centralidad" de su proyecto en contraposición al enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, "un choque de trenes que no quiere la militancia", al entender, según sus palabras, que los afiliados al partido se preocupan "no sólo por quién va a ganar las primarias, sino también por lo que vamos a hacer al día siguiente".



Con respecto a la gestora del PSOE de Galicia, dirigida por Pilar Cancela, López ha defendido la necesidad de "un congreso que elija una comisión ejecutiva", ya que entiende que el partido ha de tomar "una solución definitiva", no sólo sustituir una gestora por otra.



También ha expresado su voluntad de que antes de verano "el entramado interno y orgánico esté concluido", para así "dejar de debatir entre nosotros y empezar a proponer soluciones a la sociedad".