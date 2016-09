Díaz, Madina y Rubalcaba apoyan a Vara tras las criticas de Ferraz

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y diversos cargos, como Eduardo Madina y Carme Chacón, han salido en defensa del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, tras las críticas recibidas por la dirección del partido a sus comentarios.



A través de mensajes en las redes sociales, han expresado su respaldo a Fernández Vara, a quien la dirección del grupo del PSOE en el Congreso reprochó ayer, martes, sus declaraciones sobre la falta de diálogo con el secretario general, Pedro Sánchez, y la petición de abrir un debate interno ante el bloqueo político.



Desde las últimas elecciones, Fernández Vara ha dejado entrever que el PSOE debería abstenerse si el PP lograba 170 votos a favor de la investidura de Mariano Rajoy.



También se ha pronunciado a favor de que el Comité Federal del PSOE se reúna para ver qué solución se da para que haya gobierno y se eviten nuevos comicios. "Todo mi cariño a mi compañero Fernández Vara. A los socialistas nos une la fraternidad y el respeto a la expresión libre de nuestras ideas", ha afirmado Díaz en su cuenta de la red social de Twitter.

Rubalcaba ha asegurado que se puede estar de acuerdo o no con la postura de Fernández Vara, pero ha advertido de que "lo que no se puede ni debe hacer es insultarle, faltarle al respeto, atribuirle oscuras intenciones, incluso desmedidas ambiciones".



"Que lo hagan nuestros adversarios políticos me parece mal. Que lo hagan compañeros del PSOE, atribuyéndose incluso la representatividad de nuestro partido, me parece, además, lamentable", ha denunciado Rubalcaba en un artículo en su página de Facebook titulado "en defensa de la libertad de expresión de Guillermo Fernández Vara".



Según Rubalcaba, el presidente extremeño, "un magnífico compañero, honesto y leal", ha planteado su reflexión con "sinceridad, razonando por qué cree que es mejor hacer una cosa que otra, sin esconder las dificultades enormes que una opción como la que él defiende" tiene para el PSOE.



Madina, distanciado de Sánchez desde que perdió las primarias en julio de 2014, también se ha manifestado en favor del presidente extremeño: "El honor de ser del mismo partido que Fernández Vara".



En la misma línea se ha pronunciado la exministra y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Carme Chacón, que ha trasladado al presidente extremeño "hoy más que nunca" su "afecto y apoyo".



"El respeto a la libertad de opiniones es fundamental en democracia y debe serlo en el PSOE", ha opinado Chacón.



El secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la Ejecutiva Federal, Nino Torre, ha aseverado que "el PSOE es un espacio de libertad donde expresar y respetar todas las opiniones".



Para la secretaria de Organización del PSOE aragonés, Pilar Alegría, "no se puede perder la bandera del respeto y el compañerismo, que siempre han sido señas de identidad de los socialistas".



La europarlamentaria Elena Valenciano ha expresado su "respeto y cariño" a Vara, de quien ha valorado que "pelea todos los días por Extremadura y por el PSOE".



Junto a Susana Díaz, otros cargos del PSOE andaluz han secundado las muestras de solidaridad, como la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez.



También se han puesto del lado de Fernández Vara el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona y el senador granadino José Martínez Olmos, quien ha destacado que los socialistas "siempre han de respetar la libertad de expresar sus ideas y posiciones".



La ola de solidaridad con Fernández Vara se ha desatado después de que la secretaria general adjunta del grupo socialista en el Congreso, Isabel Rodríguez, afeara al presidente extremeño su comentario de que llevaba dos meses sin hablar con Sánchez.



"La verdad es que no entiendo esas declaraciones y esa denuncia pública de ausencia de conversación cuando es tan fácil como levantar el teléfono", dijo Rodríguez.



Según la 'número tres' del PSOE en el Congreso, el presidente extremeño sabe que puede "llamar en cualquier momento al secretario general" y que lo "razonable" es que el debate entre los dirigentes socialistas sea "en el Comité Federal y no ante los micrófonos de los periodistas".