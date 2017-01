La DGT bajará la velocidad en días y horas con mayor afluencia de ciclistas

Tráfico limitará la velocidad de los coches y vehículos pesados en las carreteras y en los días y horas de mayor afluencia de ciclistas, y restringirá la circulación de determinados camiones en las vías convencionales con más tráfico y alta siniestralidad, siempre que exista una alternativa mejor.



Son algunas de las medidas especiales de regulación del tráfico que el nuevo equipo de la DGT, dirigido por Gregorio Serrano, pondrá en marcha este año y que complementarán otro paquete de decisiones urgentes que está preparando esta dirección general para reducir el número de accidentes.



Para favorecer la coexistencia en mejores de condiciones de seguridad vial de ciclistas y vehículos ligeros y pesados, Tráfico limitará la velocidad máxima en aquellos días y horas de mayor presencia de ciclistas, según ha informado hoy en un comunicado.



Estos tramos se señalizarán de manera específica para indicar esa circunstancia y el listado puede verse en la página web de Tráfico (www.dgt.es), donde se va periódicamente actualizando a medida que se incorporan nuevos tramos.



Debido a la peligrosidad intrínseca por la confluencia de vehículos pesados y ligeros en vías convencionales con elevado tráfico y accidentalidad, cuando exista una alternativa de carretera de mayor capacidad y mejor trazado se restringirá el paso de camiones por esos tramos específicos, por los denominados puntos negros.



Una medida que ya comenzó a aplicarse en la N-340 entre Nules y Oropesa, en la provincia de Castellón, donde la restricción se mantendrá también este año.



Razones de seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación han movido a la DGT a poner en marcha un conjunto de medidas especiales de regulación del tráfico en las vías de su competencia.



Gregorio Serrano, director general de Tráfico, subraya que el documento de medidas especiales "contiene ya diversas actuaciones de carácter técnico que se ponen en marcha para empezar a actuar ya con el objetivo de reducir la siniestralidad vial".



No es más que "el primer paso del conjunto de medidas urgentes" que está preparando la DGT, que ha querido que cuanto antes empiecen a funcionar, "sin más tiempo que perder", subraya Serrano.



Además de las dos mencionadas, se han tomado otras medidas, entre ellas la posibilidad de que por la calzada central BUS-VAO de la A-6 en Madrid puedan circular, con independencia del número de usuarios, taxis y vehículos clasificados como de carsharing (uso compartido) en el Registro de Vehículos de la DGT.



A esto se suma la novedad, ya recogida en una anterior resolución, del uso de ese carril por parte de los vehículos con distintivo cero emisiones, y de manera dinámica (cuando así lo determine la señalización variable) de los vehículos con el distintivo ECO, C y B.



Como complemento al calendario nacional de pruebas deportivas previsto para 2017 que se celebran en carreteras, Tráfico ha establecido determinadas fechas y vías que por la elevada intensidad de tráfico que soportan no podrán acoger pruebas deportivas, marchas ciclistas u otros eventos, "en beneficio general del resto de usuarios".



Respecto a los vehículos de transporte de mercancías en general, peligrosas y vehículos especiales, se establecen determinadas fechas y vías en las que se restringe temporalmente la circulación de vehículos pesados con el fin de que exista la mayor fluidez posible en el tráfico de coches ligeros.



No obstante, se hará "buscando también minimizar el impacto negativo que para la actividad del transporte profesional por carretera supone", asegura la DGT.



Para los vehículos de transporte de mercancías peligrosas, se actualiza la red de carreteras que deberán usar de manera preferente (red RIMP) en sus itinerarios.



Asimismo, en aquellos casos que la seguridad vial se pueda ver comprometida por intensas nieblas, rachas de viento muy fuerte, nieve, lluvias torrenciales u otro fenómenos, se podrá restringir la circulación de determinados tipos de vehículos para garantizar la seguridad del tráfico.



Mientras, la elevada presencia de vehículos en determinados lugares de especial protección (espacios naturales) o con motivo de la celebración de acontecimientos deportivos (grandes premios de motociclismo), culturales o religiosos, exigirá la adopción de planes especiales de regulación de accesos y ordenación y gestión del tráfico.



De este modo, podrán establecerse sentidos únicos, prohibir estacionamientos y otras medidas para garantizar la seguridad y el adecuado flujo de tráfico en el entorno de esos lugares.



En función del calendario de operaciones especiales de tráfico y de determinadas fechas a lo largo del año, donde la fluidez del tráfico se pueda ver afectada por la realización de obras, se establecen de antemano las vías y fechas en las que se solicita a los titulares de las vías la suspensión temporal de esas actuaciones.



Sólo se mantendrá excepcionalmente las que por razones justificadas deban ser ejecutadas de manera urgente e inaplazable.



En suma, un paquete de ocho medidas de regulación del tráfico para 2017 que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 14 de enero.