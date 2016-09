Desbloquean una cuenta de la exnuera de Jordi Pujol para que pueda pagar el IBI

La Audiencia Nacional ha accedido a desbloquear una de la cuentas bancarias intervenidas a Mercè Gironés, imputada en la causa en la que se investigan los negocios de su exmarido Jordi Pujol Ferrusola y el patrimonio familiar, para que pueda pagar el IBI de "sus viviendas" y la de la hija de ambos.



La sección tercera de lo Penal ha adoptado esta decisión con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que impedir el desbloqueo de esa cuenta puede poner en peligro la garantía que representan esos inmuebles para afrontar el pago de las responsabilidades civiles que pueden derivar de este procedimiento.



Los magistrados -Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado y Fermín Echarri- creen que, de no abonar Gironés el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), "se procedería a embargar dichos inmuebles por la Hacienda Pública con la consiguiente disminución del valor patrimonial inmobiliario".



Por ello han decidido estimar el recurso de apelación que interpuso Gironés contra la negativa del juez instructor José de la Mata de desbloquear esa cuenta con el argumento de que la extracción de "unas sumas de dinero importantes" haría disminuir el saldo y las garantías de hacer frente a las responsabilidades civiles que puedan derivar de este procedimiento.



De la Mata consideró además que Gironés puede disponer de otras fuentes económicas para afrontar esos pagos, afirmación que fue rechazada por la exmujer de Pujol Ferrusola en su recurso alegando que el dinero del que dispone es el que está bloqueado en esas cuentas.



La Sala entiende por ello que, si la exmujer de Pujol Ferrusola "se hiciera fuerte en su postura de que el dinero" que posee "está en las cuentas" bloqueadas, el no acceder al desbloqueo "disminuiría la garantía que se deriva de los bienes inmuebles", que podían ser objeto de embargo por no satisfacer los importes reclamados por IBI.

Sostienen además los magistrados que con este desbloqueo parcial de la cuenta que Gironés tiene intervenida "veremos que el saldo de la cuenta no disminuye y con ello la garantía para solventar futuras responsabilidades civiles".



En octubre del pasado año, De la Mata prohibió disponer a Pujol Ferrusola de ocho coches, seis de ellos de lujo, que guardaba en una nave industrial de Teia (Barcelona), así como de cuatro inmuebles a su nombre y el de su exmujer y un quinto, con titularidad de su hija.



De la Mata adoptó esta decisión para evitar la ocultación de estos bienes tras detectar que la hija del matrimonio compró una vivienda con dinero que había recibido del padre en concepto de donación para intentar así ocultarlo a la justicia.



Según el juez, esta presunta operación de ocultamiento que se llevo a cabo cuando salió a la luz la fortuna que tenía la familia en Andorra, consistió en una donación de 585.000 euros que le hizo a su hija, quien luego compró la casa a una empresa de su padre.



Este movimiento de fondos le pareció al magistrado "en exceso complejo si lo que pretendía el investigado realmente era donar el inmueble a su hija", por lo que se trataría de una operación diseñada para evitar que el inmueble se atribuya al padre.