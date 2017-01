"La demanda de un referéndum no tiene recorrido en la Unión Europea"

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, señala que "la demanda de un referéndum (en Cataluña) no tiene recorrido en la UE". En una entrevista en el diario La Vanguardia, el titular de Exteriores explica que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no puede usar un cargo que le confiere la Constitución para saltársela".



"Fuera de España ya saben perfectamente cuál es la realidad, por tanto, el trabajo de base ya está hecho y creo que el mensaje ya ha calado", manifiesta Dastis, que agrega que hay un "elemento nuevo": el hecho de que el Constitucional alemán haya reiterado que la secesión de Baviera no tiene cabida en el sistema jurídico alemán ni en el Europeo.

Sobre la relación de España con Estados Unidos tras la toma de posesión de Donald Trump, el ministro afirma: "Somos aliados estratégicos, países amigos, y lo hemos sido con diferentes administraciones. Eso no tiene por qué cambiar". También se pronuncia sobre el problema de los refugiados: "El problema es que el sistema que hemos montado en la UE no funciona".

Respecto al Brexit, Dastis explica que "el Reino Unido ha tomado una decisión, lo lamentamos, pero hay que adaptarse a ella. Nunca se encontraron cómodos en la UE y, a lo mejor, su salida nos da la ocasión de dar mayor coherencia y visión común al proyecto europeo".

"Gibraltar tiene que saber que cuando el Reino Unido salga de la UE, también se queda fuera. La cuestión de Gibraltar tendrá que abordarse de manera bilateral si quiere tener relación con la UE", manifiesta. Preguntado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajará a Cuba, Dastis señala que "ahora le toca a mí colega cubano venir aquí. Después trataremos de elevar el nivel de las visitas".