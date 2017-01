El concejal del PP de Palafolls, Òscar Bermán, que arremetió y descalificó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado hoy que deja el partido a través de una carta enviada al presidente popular, Mariano Rajoy, que ha publicado en su blog personal.



Bermán calificó el pasado mes de marzo de "descerebrada" a Colau por su actitud para con los católicos y las Fuerzas Armadas.



El edil arremetió duramente contra la alcaldesa, hasta el punto de considerar, literalmente, que "en una sociedad seria y sana estaría limpiando suelos y no de alcaldesa de Barcelona. Con todos mis respetos a las dignísimas limpiadoras -dijo-".



Entre otras cosas, el concejal popular manifestó que el hecho de que la alcaldesa no terminara sus estudios universitarios "ya la acredita como una vaga incorregible, como una floja redomada, como una incapaz que supo, eso sí, aprovechar oportuna y mediáticamente el descontento de un sector social ante determinadas medidas judiciales para vivir hoy como una millonaria".



Oscar Bermán ha publicado en su blog personal: "Lo que hice al señalar la falta de idoneidad de Ada Colau para ejercer la alcaldía de la segunda ciudad más importante de España fue incorporar a mis críticas el ejemplo habitual cuando una persona no está capacitada para ser presidenta de su comunidad de vecinos y nadie se lo habría tomado como un término menospreciativo para estas personas".



"Podría haber dicho que Ada Colau no sabría gestionar ni un kiosco de chucherías y nadie le habría dado a mis palabras la relevancia que sí han tenido por mencionar una profesión tan digna, imprescindible y respetable como la de limpiadora", ha proseguido.



Y ha añadido: "Dije en la entrevista que a esta señora no se la conocía actividad profesional alguna antes de ser alcaldesa y que en una sociedad normal y sana habría tenido dificultades para prosperar profesionalmente sin el amparo de la política".



El concejal también ha arremetido contra dirigentes del PPC y ha manifestado que fue "ultrajado" por algunos de ellos, así como contra el mismo Mariano Rajoy.



"Hemos sufrido durante años un continuo desgaste debido a la mala imagen del PP, incapaz de entusiasmar y movilizar a las bases del partido. Me pregunto qué tiene que ver el partido fundado por Manuel Fraga y refundado por José María Aznar con el partido con Cristina Cifuentes, Celia Villalobos, Andrea Levy, Javier Maroto o usted mismo", ha asegurado en su escrito al presidente del PP.



Óscar Bermán ha hecho pública su renuncia al PP antes de que el comité de garantías del partido resolviera el expediente de expulsión que se le abrió por las declaraciones sobre Ada Colau.