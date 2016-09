Las declaraciones de los acusados son "una estrategia procesal"

El abogado de la joven madrileña que denunció haber sido violada en Pamplona durante los pasados Sanfermines, Carlos Bacaicoa, ha afirmado que las declaraciones que este viernes prestarán los cinco detenidos por este caso son "una estrategia procesal".



Los cinco detenidos fueron conducidos ante el juez a las 48 horas de su arresto y se acogieron a su derecho constitucional de no declarar, pero así "da la impresión de que tienen algo que esconder", ha dicho Bacaicoa.



Al respecto ha añadido que con más tiempo las defensas de los cinco jóvenes andaluces, que se encuentran en prisión, han podido preparar para "unas manifestaciones comunes, no discordantes", ya que de haber incurrido en contradicciones "hubiera sido letal para sus intereses".



El abogado de la joven ha asegurado además en declaraciones a los periodistas que no le consta la existencia de alguna prueba que pueda crear una duda razonable sobre unas relaciones sexuales consentidas tal y como ha comentado la defensa de dos de los procesados.



De la misma manera ha asegurado que tampoco conoce que exista una segunda grabación con un teléfono móvil de lo sucedido en la madrugada del 7 de julio, algo que se apunta este viernes en algunos medios de comunicación.



En todo caso Bacaicoa se ha mostrado convencido de que "este asunto va a terminar en una condena" y de hecho ha señalado que ve "muy difícil que los acusados salgan de prisión antes del juicio"



Respeto a su defendida ha comentado que la chica de 18 años "se encuentra fatal, muy mal", "tan mal" que él ni habla con ella "para no recordarle lo que pasó".